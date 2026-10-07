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Tất cả người dân chú ý mức phạt từ 500 nghìn đồng đến 12 triệu đồng khi đăng ký cư trú

Duy Anh
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Dưới đây là quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Chính phủ ban hành Nghị định 347 vào ngày 8/9/2026 sửa đổi bổ sung một số Nghị định, trong đó có Nghị định 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các cơ sở có chức năng lưu trú, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin một số quy định đáng chú ý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú.

Các mức xử phạt vi phạm

Theo Điều 10 Nghị định số 282 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 347 quy định:

Tất cả người dân chú ý mức phạt từ 500 nghìn đến 12 triệu đồng khi đăng ký thường trú, tạm trú - Ảnh 1.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với các hành vi:

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch giấy tờ về cư trú.

Mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng giấy tờ cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Đủ điều kiện nhưng không thực hiện thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định.

Cơ sở có chức năng lưu trú không thông báo lưu trú từ 01 – 03 người.

Phạt từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với các hành vi:

Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi.

Cơ sở có chức năng lưu trú không thông báo lưu trú từ 04 – 08 người.

Cản trở quyền tự do cư trú hoặc cản trở việc kiểm tra cư trú.

Tất cả người dân chú ý mức phạt từ 500 nghìn đến 12 triệu đồng khi đăng ký thường trú, tạm trú - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Bên cạnh đó, người vi phạm còn chịu các hình thức xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định

Điểm mới đáng chú ý của Nghị định 347

Nghị định 347 làm rõ đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú khi bổ sung cụm từ "có chức năng lưu trú" đối với các cơ sở thuộc diện áp dụng.

Đồng thời, quy định xử phạt đối với hành vi làm giả hoặc sử dụng thông tin cư trú giả trên VNeID góp phần bảo đảm tính chính xác, an toàn của dữ liệu dân cư trong quá trình chuyển đổi số.

Theo quy định, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân thực hiện cùng hành vi.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Tất cả người dân chú ý mức phạt từ 500 nghìn đến 12 triệu đồng khi đăng ký thường trú, tạm trú - Ảnh 3.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân và các cơ sở có chức năng lưu trú chủ động cập nhật quy định mới, nghiêm túc chấp hành pháp luật về cư trú, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng xã hội an toàn, văn minh.

Tất cả người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý thông báo mới nhất từ công an



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