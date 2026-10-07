Tất cả người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý thông báo mới nhất từ công an

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trong những tháng cuối năm, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Thủ đoạn lừa đảo nhắm vào những người đang có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm

Ngày 6/10, Công an tirh Tây Ninh thông tin, trong những tháng cuối năm, lợi dụng nhu cầu gửi tiết kiệm, tích lũy tài chính của người dân, trên không gian mạng đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức đưa ra nhiều lời mời chào gửi tiết kiệm hấp dẫn như "gói VIP", "suất gửi nội bộ", "ưu đãi đặc biệt" với mức lãi suất cao bất thường, thậm chí được quảng cáo lên đến 15-20%/năm.

Mục đích của các đối tượng là dẫn dụ người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Nếu người dân cung cấp các thông tin này, các đối tượng chiếm được quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Khuyến cáo của cơ quan công an

Khi gặp những dấu hiệu bất thường như trên, người dân hãy kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tài chính, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc sau để bảo vệ tiền và tài khoản của mình:

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ ai.

Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được thông tin về chương trình khuyến mại hoặc mức lãi suất hấp dẫn trên mạng xã hội qua điện thoại, hãy chủ động kiểm tra lại với ngân hàng thông qua kênh chính thức.

Đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền ngay để "giữ suất", "giữ ưu đãi".

Nếu đã chuyển tiền, cung cấp thông tin bảo mật hoặc phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng qua kênh chính thức để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản và kiểm soát giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.