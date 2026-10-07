Tất cả người dân đang có Sổ đỏ chú ý thông báo của công an

Cơ quan công an nhiều tỉnh, thành đã phát cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng việc thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần cảnh giác.

Công an TP Quảng Ninh thông tin, thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hiện nay các địa phương trên địa bàn đang triển khai việc thu thập thông tin, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và hướng dẫn kê khai, đăng ký đất đai đối với các hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng việc thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Lợi dụng chủ trương này, các đối tượng xấu có thể giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, cán bộ địa chính hoặc nhân viên các đơn vị liên quan để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các thủ đoạn lừa đảo thường gặp

Gọi điện, nhắn tin tự xưng là cán bộ UBND, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan Công an yêu cầu người dân chụp ảnh, gửi bản gốc hoặc cung cấp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Gửi đường link, mã QR giả mạo để yêu cầu “cập nhật thông tin đất đai”, “xác thực hồ sơ”, “đồng bộ dữ liệu”, từ đó chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Yêu cầu người dân chuyển tiền với lý do nộp phí, lệ phí, tiền làm hồ sơ, tiền cấp đổi hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giả danh cán bộ đến tận nhà thu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định hoặc hứa hẹn “làm nhanh”, “làm ngoài giờ”, “hợp thức hóa hồ sơ” để chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Chỉ làm việc với cơ quan, cán bộ có thẩm quyền theo thông báo chính thức của UBND các xã, phường, đặc khu.

Không giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người không có giấy giới thiệu hoặc không chứng minh được nhiệm vụ.

Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng; không gửi ảnh Sổ đỏ qua điện thoại, mạng xã hội khi chưa xác minh rõ người nhận.

Không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào với lý do hỗ trợ làm thủ tục đất đai nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản.

Chủ động xác minh thông tin qua UBND xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất khi có nghi vấn.

Người dân cần làm gì khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo

Bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Lưu giữ các tin nhắn, số điện thoại, hình ảnh, tài liệu liên quan.

Thông báo ngay cho Công an địa phương hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới nhằm góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.