Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn

Quá trình khám xét tại các trang trại chăn nuôi, cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000kg chấm cấm (Salbutamol).

Triệt đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi quy mô đặc biệt lớn

Ngày 5/10, Bộ Công an thông tin, thời gian qua, các hành vi vi phạm quy định sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thuộc nhóm Beta-agonist (phổ biến nhất là chất Salbutamol) tại các cơ sở nuôi vỗ béo có một số diễn biến phức tạp.

Qua công tác nắm tình hình, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều cơ sở, đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh thành, trong đó các đối tượng lấy Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tiêu thụ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Cuối tháng 7 năm 2026, Công an Thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tiến hành kiểm tra 03 phương tiện xe ô tô tải có chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, nơi thường trú: phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) và Phạm Văn Hùng (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú: phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai), phát hiện vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó có 80 con heo thịt dương tính thêm với vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại thành phố Đồng Nai có liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Qua đó phát hiện tại cơ sở thu gom Lan Hương, phường Trị An; trại chăn nuôi Ngô Thị Lan Hương 1, Phường Trị An; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Huy, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Võ Văn Huỳnh, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Trần Hữu Dũng, xã Bàu Hàm đang nuôi nhốt 3.909 con heo trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với chất cấm Sabultamol (số heo này đã được các cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy sau khi phát hiện).

Nguồn gốc số chất salbutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) cung cấp.

Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám có tác dụng làm heo đẹp hơn, thịt heo săn chắc, tạo nạc nhiều hơn được lấy từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg, từ đây Nữ bán cho các đối tượng loại này với số lượng lớn để về chăn nuôi heo vỗ béo tại các trang trại.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Chất tạo nạc sẽ được phối trộn với thức ăn chăn nuôi theo tỷ lệ 100 gram chất tạo nạc (salbutamol) trộn cùng 300kg cám, sử dụng một lần cho 100 con heo ăn.

Trung bình, mỗi đợt nuôi heo vỗ 100 con heo sẽ sử dụng hết khoảng 3kg chất tạo nạc. Các hộ chăn nuôi heo sẽ mua các lô hàng là heo hơi (heo thịt) có khối lượng trung bình 100 kg - 110 kg để nuôi đến khoảng 130 - 140 kg trong khoảng 30 ngày sau đó bán ra thị trường để kiếm lời.

Để che giấu hành vi phạm tội của bản thân, trước khi xuất bán heo ra thị trường đến các lò mổ để giết thịt, các đối tượng sẽ ngưng sử dụng chất tạo nạc (Salbutamol) khoảng 10 ngày trước khi xuất bán và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc cho uống thuốc điện giải Bio, mục đích khi lực lượng chức năng xét nghiệm heo sẽ âm tính với chất tạo nạc (Salbutamol).

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000kg chấm cấm (Salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường tiêu thụ mỗi ngày

Trong vụ án trên, bên cạnh các đối tượng chính, để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ, còn có sự giúp sức của một số đối tượng là cán bộ kiểm dịch viên động vật. Võ Quốc Sơn là kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thuỷ sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ sản thành phố Đồng Nai đã có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp Nguyễn Văn Hiệu được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh sai quy trình.

Sơn không tiến hành kiểm tra thực tế mà cấp sẵn Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đến địa điểm lán trại chăn nuôi kèm niêm chì để Nguyễn Văn Hiệu tự tiến hành niêm phong lô hàng. Bằng thủ đoạn trên, heo nhiễm chất cấm được đưa về các lò mổ trên địa bàn các tỉnh để giết mổ, đưa ra thị trường.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để không cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh, qua đó vận chuyển heo từ Đồng Nai lên giết mổ tại các lò mổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khám xét khẩn cấp tại địa điểm là các trang trại (Ảnh: Bộ Công an).

Với các thủ đoạn nêu trên, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị…), điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp….ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Kết quả đấu tranh bước đầu: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 04 tội danh: "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Buôn bán hàng cấm", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 317, 190, 354, 364 Bộ luật Hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng; cụ thể:

Khởi tố các bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" gồm: Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: phường Long Bình, thành phố Đồng Nai); Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú: phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai); Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú: phường Long Bình, thành phố Đồng Nai); Đồng Thị Bẩy (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú: thành phố Hải Phòng; nơi ở hiện nay: phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai); Nguyễn Thanh Tín (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú: tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện nay: phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú: phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai); Phạm Văn Hùng (sinh năm 1976; hộ khẩu thường trú: phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai).

Khởi tố bị can Nguyễn Thị Trinh Nữ (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú: xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Buôn bán hàng cấm". Khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiệu về tội "Đưa hối lộ"; Khởi tố bị can Võ Quốc Sơn (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú: xã Tân An, thành phố Đồng Nai) về tội "Nhận hối lộ".

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đảm bảo làm rõ toàn bộ đường dây, các đối tượng liên quan, đối tượng tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.