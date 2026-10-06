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Bắt tạm giam Đỗ Minh SN 1982

Duy Anh
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Bị can Đỗ Minh bị cáo chiếm đoạt 1,65 tỷ đồng của một người phụ nữ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố, liên quan đến bị can Đỗ Minh (SN 1982, trú khối phố Xuân Tây, Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2020, thông qua người quen giới thiệu, bà B.T.H. liên hệ với Đỗ Minh nhờ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Sau khi thỏa thuận, bà H. giao cho Minh các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến 5 thửa đất của mình tại khu vực thôn Bầu Ốc, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

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Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với bị can Đỗ Minh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong quá trình thực hiện, Minh làm thủ tục nhập các thửa đất thành thửa đất số 123, tờ bản đồ số 57, diện tích 2.210m², sau đó tiếp tục tách thành 3 thửa đất số 124, 125 và 126.

Sau đó, Minh cho bà H. biết không có tiền nộp thuế để tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nên đề nghị bà H. chuyển nhượng thửa đất số 124 cho Minh để bán lấy tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính và được bà H. đồng ý.

Ngày 18/5, Minh thỏa thuận bán thửa đất số 124 cho bà T., trú tại phường Hội An với số tiền 1,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Minh không sử dụng số tiền này để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo thỏa thuận với bà H. mà sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân.

Đến tháng 1/2025, bà H. phát hiện Minh tiếp tục rao bán phần diện tích đất còn lại nên yêu cầu giải quyết quyền lợi nhưng Minh không thực hiện. Đến nay, Minh được xác định không có khả năng hoàn trả số tiền đã sử dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Minh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: Người nào là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi của Đỗ Minh nhưng chưa trình báo, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

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