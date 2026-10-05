Công an kiểm tra lúc 22h20: Khởi tố Nguyễn Như Linh SN 1977 cùng nhiều người khác

Cơ quan Cảnh sát điêu tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đánh bài Liêng.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 23/9/2026, tại nhà anh Đậu Đình Cường (SN 1977), ở thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng, Công an xã Cẩm Hưng phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bài Liêng được thua bằng tiền.

Các đối tượng gồm: Chu Văn Tiến (SN 1986); Nguyễn Như Linh (SN 1977); Đậu Đình Công (SN 1980); Phạm Xuân Hỳ (SN 1958); Phạm Xuân Long (SN 1976); Đậu Xuân Huy (SN 1994) và Chu Văn Thuận (SN 1973), cùng trú tại thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 8.480.000 đồng tiền mặt trên chiếu bạc và 1 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng.

7 trong số 8 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố 7 bị can gồm Phạm Xuân Hỳ, Phạm Xuân Long, Đậu Xuân Huy, Đậu Đình Công, Chu Văn Tiến, Chu Văn Thuận và Nguyễn Như Linh về tội đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 bị can.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố Đậu Đình Cường về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Đậu Đình Cường.

Qua vụ việc cho thấy, việc tụ tập chơi bài nếu phát sinh hành vi được, thua bằng tiền hoặc tài sản có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ việc. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tổ chức các hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, tránh để những cuộc vui nhất thời dẫn đến hậu quả pháp lý đáng tiếc.