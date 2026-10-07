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Công an kiểm tra lúc 7 giờ 30 phút: Bắt 2 nam thanh niên cùng SN 2005

Duy Anh
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Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi can tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 5/10, Công an xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Khánh Nguyên (sinh năm 2005, cư trú ấp Thị) và Phan Chí Khanh (sinh năm 2005, cư trú ấp Mỹ Đức) cùng xã Hương Mỹ.

- Ảnh 1.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với bị can Phan Chí Khanh (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

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Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Trần Khánh Nguyên (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra, khoảng 07 giờ 30 phút ngày 29/7, Công an xã Hương Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại nhà bà T.T.N (ngụ ấp Thị, xã Hương Mỹ) có một số đối tượng tụ tập, nghi vấn liên quan đến sử dụng trái phép chất ma tuý nên tiến hành kiểm tra, xác minh thì phát hiện Nguyên, Khanh có liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy, loại Methamphetamine.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã xác định Võ Tuấn Vũ (sinh năm 1995, cư trú ấp Bình Phú, xã Hương Mỹ) có liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các đối tượng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Vũ, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều gói bên trong có chứa chất nghi là ma túy, tổng khối lượng là 29,4042 gram, cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Vũ để điều tra, làm rõ về hành vi can tội mua, bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra lúc 23 giờ: Giữ khẩn cấp 3 nam thanh niên cùng SN 2000
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