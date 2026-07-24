Tập đoàn PC1 có Tân chủ tịch sinh năm 1999, nhan sắc và phong thái khiến dân tình trầm trồ

Việc bà Trịnh Khánh Linh trở thành Chủ tịch HĐQT PC1 ở tuổi 27 khiến dư luận chú ý không chỉ bởi bối cảnh đặc biệt của doanh nghiệp sau biến động nhân sự cấp cao, mà còn bởi hình ảnh nữ lãnh đạo trẻ với gương mặt sáng, phong thái nhẹ nhàng và tác phong chuyên nghiệp.

Thông tin từ Tập đoàn PC1 (MCK: PC1), ngày 24/7, doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự, trong đó kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập đoàn PC1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ảnh: PC1

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Bà Trịnh Khánh Linh, Ông Trịnh Tiến Dũng, Bà Vũ Thị Minh Nhật và Ông Lê Thành Lương. Cơ cấu Hội đồng quản trị tiếp tục bảo đảm sự tham gia của các thành viên độc lập theo quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và hiệu quả trong hoạt động quản trị.

Đại hội đã bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: PC1

Bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng thời phê chuẩn kiện toàn các chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính theo thẩm quyền.

Bà Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban Điều hành đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm soát rủi ro; phát huy lợi thế cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng.”

Cận cảnh nhan sắc của tân chủ tịch PC1. Ảnh: PC1

Việc bà Trịnh Khánh Linh trở thành Chủ tịch HĐQT PC1 ở tuổi 27 khiến dư luận chú ý không chỉ bởi bối cảnh đặc biệt của doanh nghiệp sau biến động nhân sự cấp cao, mà còn bởi hình ảnh nữ lãnh đạo trẻ với gương mặt sáng, phong thái nhẹ nhàng và tác phong chuyên nghiệp.

Trong những bức ảnh hiếm hoi được công bố tại Đại hội đồng cổ đông, bà Khánh Linh gây thiện cảm với phong cách tối giản, không phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin của một thế hệ lãnh đạo mới. Nhan sắc được nhiều người nhận xét là "gây thương nhớ" có thể tạo nên sức hút ban đầu, nhưng điều thị trường và cổ đông sẽ quan tâm hơn trong thời gian tới là khả năng chèo lái một tập đoàn có tổng tài sản gần 25.000 tỷ đồng vượt qua giai đoạn nhiều thách thức.

Trong từng bức ảnh, bà Trịnh Khánh Linh đều toát ra thần thái của "nữ tổng tài". Ảnh: PC1

Bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch PC1 vừa bị khởi tố. Bà Linh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ).

Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Chứng khoán Vietcap, sau đó đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính tại PC1 trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính.

Hiện tại, bà trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,79% vốn điều lệ và được ủy quyền đại diện gần 88 triệu cổ phiếu, tương đương 21,38% vốn điều lệ.