Tập đoàn khổng lồ giữ lời hứa với tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Vì sao trả cổ tức "bèo" hơn cả ở Việt Nam?

Cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu ở Việt Nam thường gấp đến 4 lần cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu NVDA.

Nvidia mở rộng tại Hà Nội, giữ đúng lời hứa với Vingroup

Tại hội nghị công bố quy hoạch Thủ đô Hà Nội ngày 8/7, đại diện tập đoàn Nvidia đã công bố kế hoạch đưa Hà Nội thành trung tâm AI đẳng cấp thế giới, đúng như cam kết với tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau thương vụ mua lại VinBrain cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch Steven Trương của tập đoàn Nvidia tại Hà Nội 8/7. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

Ông Steven Trương, Phó chủ tịch toàn cầu Nvidia, cho biết hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam tăng trưởng 130% trong giai đoạn 2025-2026. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam (VRDC) tăng 90% cùng kỳ. VRDC hiện chia thành năm nhóm dự án, nhân sự phân bổ TP HCM 40%, Hà Nội 30%, làm việc từ xa 30%.

Trở lại cuối năm 2024, Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, xác nhận hoàn tất mua lại VinBrain, công ty AI y tế thuộc hệ sinh thái Vingroup, và gọi đây là "startup phi thường" tại Việt Nam. Tại ĐHĐCĐ Vingroup năm 2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói điều kiện quan trọng nhất của thương vụ không phải giá trị chuyển nhượng, mà là đề nghị Nvidia mở trung tâm R&D và dùng nhân lực Việt Nam.

Và nay Nvidia đã hiện thực hóa "lời hứa" của mình với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sau thời gian dài chuẩn bị nền tảng tại Việt Nam. ﻿

Ông Jensen Huang thời điểm sau khi công bố mua lại VinBrain từ Vingroup.

Cổ tức của Nvidia: giá rất "bèo" nhưng cổ đông hưởng siêu lợi nhuận

Ở góc độ quyền lợi của cổ đông, có thể bạn chưa biết: Nvidia chi cổ tức tiền mặt theo quý, công bố trực tiếp bằng số tiền trên mỗi cổ phiếu tính theo đô la Mỹ, không tính theo tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá như thông lệ tại Việt Nam.

Từ năm 2020 đến năm 2021, mức chi trả là 0,02 USD mỗi cổ phiếu mỗi quý. Đến năm 2023, mức này tăng lên 0,04 USD và giữ nguyên qua 4 kỳ thanh toán trong năm, kéo dài sang kỳ đầu tiên năm 2024. Tháng 6/2024, Nvidia chia tách cổ phiếu tỷ lệ 10:1. Từ kỳ thanh toán 25/7/2024, cổ tức trên mỗi cổ phiếu giảm xuống 0,01 USD (tương đương khoảng 250 VNĐ) và giữ nguyên đến kỳ gần nhất ngày 3/7/2025. Nhìn chung với cổ đông Nvidia, lợi suất cổ phiếu dao động trong khoảng 0,02% đến 0,07% mỗi năm, suốt giai đoạn 2020-2025.

Để so sánh, cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam đa số thường là khoảng 1.000 VNĐ (10% mệnh giá).

Vậy quyền lợi của cổ đông Nvidia nằm ở đâu? Đó chính là ở tốc độ tăng trưởng giá trị cổ phiếu và sức mạnh tài chính.

Trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến nay, nhiều phân tích ghi nhận cổ phiếu NVDA đã tăng giá trên 1.000%, tức là nếu một nhà đầu tư nắm giữ Nvidia từ sớm và kiên nhẫn, tài sản của họ đã nhân lên nhiều lần chỉ nhờ biến động giá thị trường. Riêng 12 tháng gần nhất, mức tăng giá quanh 200% đã đưa NVDA trở thành một trong những mã sinh lời mạnh nhất toàn cầu.

Như vậy, Nvidia chọn chính sách cổ tức rất thấp, nhưng lại duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và giá cổ phiếu cực cao. Số liệu gần đây cho thấy lợi nhuận ròng và doanh thu Nvidia tăng mạnh nhờ bùng nổ nhu cầu chip AI cho trung tâm dữ liệu, GPU phục vụ học máy và các nền tảng phần mềm đi kèm.

Thay vì chi phần lớn lợi nhuận để trả cổ tức, công ty giữ lại tiền mặt để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển thế hệ chip mới và các dự án AI chiến lược. Điều đó khiến cổ tức mỗi cổ phiếu chỉ vài cent USD, nhưng giá cổ phiếu phản ánh kỳ vọng tăng trưởng dài hạn, giúp cổ đông hưởng phần lớn lợi ích dưới dạng lãi vốn.