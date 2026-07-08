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Tin vui từ Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Văn Dân
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Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội vừa có quy chế hoạt động chính thức, giúp cho quyền lợi an sinh của người lao động nói chung, người cao tuổi và người có công luôn được xem xét kỹ lưỡng.

Ngày 7/7 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã ký Quyết định số 68/QĐ-BCĐCCTLBHXH, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và ưu đãi người có công.

Cử tri Lào Cai nêu ý kiến tại hội nghị về cải cách tiền lương hồi tháng 3/2026. Ảnh: VGP/Thu Giang

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trưởng Ban có nhiệm vụ, quyền hạn: lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất; ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Về chế độ làm việc: Họp tập thể, thảo luận tập thể, kết luận theo Trưởng ban; kết luận họp được thể hiện qua thông báo của Văn phòng Chính phủ; thành viên tham gia đầy đủ, có thể cử Lãnh đạo khác dự thay nếu có lý do chính đáng; các Bộ, cơ quan phải báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo về văn bản quy phạm pháp luật liên quan trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành...

Việc ban hành Quy chế tạo nền tảng pháp lý để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, minh bạch và phân công trách nhiệm rõ ràng, từ đó thúc đẩy các chính sách cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo đảm chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, người nghỉ hưu và người có công.

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