Tập đoàn Chery đưa thương hiệu xe điện iCaur về Việt Nam

Hãng xe Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam với mẫu ô tô gầm cao V27 sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Tập đoàn ô tô Chery (Trung Quốc) đang lên kế hoạch đưa thương hiệu xe điện iCaur gia nhập thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu con chuyên sản xuất các dòng xe điện gầm cao, hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi và yêu thích phong cách việt dã.

Ban đầu, thương hiệu này mang tên iCar tại thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, để phục vụ chiến lược mở rộng ra quốc tế và tránh các tranh chấp về bản quyền tên gọi, Chery đã chính thức đổi tên nhánh sản phẩm này thành iCaur đối với các thị trường xuất khẩu.

iCaur là thương hiệu ô tô chuyên về các dòng xe gầm cao năng lượng mới thuộc Tập đoàn Chery.

Sản phẩm đầu tiên dự kiến chào sân thị trường Việt Nam là iCaur V27. Mẫu xe thuộc phân khúc xe SUV cỡ lớn, sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.909 x 1.976 x 1.855 mm cùng chiều dài cơ sở 2.910 mm. Thiết kế tổng thể của V27 mang phong cách vuông vức, góc cạnh, gợi liên tưởng đến những dòng xe địa hình truyền thống như Toyota Land Cruiser hay Land Rover Defender.

Mẫu xe gầm cao iCAUR V27 sở hữu thiết kế vuông vức, góc cạnh theo phong cách việt dã.

Điểm đáng chú ý nhất trên iCaur V27 là việc ứng dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Với cơ chế này, xe vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện, trong khi động cơ xăng dung tích 1.5 lít tăng áp chỉ đóng vai trò là máy phát điện để nạp năng lượng cho bộ pin dung lượng 34,3 kilowatt giờ (kWh) do CATL sản xuất. Cách tiếp cận này giúp xe duy trì trải nghiệm vận hành êm ái của xe điện nhưng không bị hạn chế bởi hạ tầng trạm sạc.

iCaur V27 sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi (REEV), cho tổng quãng đường di chuyển hơn 1.200 km.

Tại thị trường quốc tế, xe được phân phối với hai tùy chọn hệ truyền động. Phiên bản dẫn động cầu sau sở hữu công suất 248 mã lực, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian được trang bị thêm mô-tơ phía trước, nâng tổng công suất lên 448 mã lực.

Ở chế độ thuần điện, bộ pin cho phép xe di chuyển khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi kết hợp cùng bình xăng dung tích 60 lít, tổng quãng đường di chuyển của xe có thể đạt tới hơn 1.200 km cho một lần nạp đầy. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh dòng điện một chiều (DC) công suất 100 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 17 phút.

Đuôi xe iCAUR V27 với thiết kế vuông vức, đèn hậu LED đặt dọc.

Không gian nội thất của V27 được bố trí 5 chỗ ngồi theo hướng tối giản. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng kích thước 15,4 inch. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị các tính năng hỗ trợ đi đường địa hình như hệ thống treo từ tính, khóa vi sai cầu sau điều khiển bằng điện, 9 chế độ lái chuyên biệt và tính năng cấp điện ngược cho thiết bị ngoại vi (V2L) với công suất 6 kW.

Tại Trung Quốc, mẫu xe này có giá quy đổi dao động từ 28.000 đến 42.000 đô la Mỹ. Việc gia nhập thị trường Việt Nam của iCaur V27 hứa hẹn sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao cỡ lớn và các dòng xe năng lượng mới.