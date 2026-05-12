Tăng Thanh Hà, Mỹ Tâm đua nhau trồng 1 loại cây cho quả lúc lỉu: Ngon, sạch chẳng lo thuốc trừ sâu còn xóa nhăn da

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nổi tiếng lại dành góc vườn rộng lớn để trồng xoài. Những cây xoài sai trĩu quả xuất hiện thường xuyên trên trang cá nhân của họ, khiến dân tình vừa thích thú vừa xuýt xoa vì cuộc sống "xanh", gần gũi thiên nhiên.

Diễn viên Tăng Thanh Hà từng nhiều lần khoe những quả xoài khổng lồ trong khu vườn nhà. Mỗi lần xuất hiện, vườn xoài của cô lại khiến cư dân mạng trầm trồ vì quả nào quả nấy căng mọng, sai lúc lỉu. Trong khi đó, nàng WAG Doãn Hải My cũng tận dụng không gian sân vườn thoáng rộng để trồng xoài. Từ lúc cây mới ra hoa đến khi thu hoạch quả đều được cô chia sẻ đầy hào hứng.

Còn Mỹ Tâm từng khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt khoảnh khắc thu hoạch xoài tại khu vườn rộng lớn ở Củ Chi. Những cây xoài lớn trong vườn nhà "Họa mi tóc nâu" nhiều năm nay đều cho trái sai trĩu. Mỗi mùa thu hoạch, nữ ca sĩ lại vui vẻ khoe thành quả như niềm vui giản dị của một "người nông dân chính hiệu".

Có thể thấy, xoài là loại trái cây được nhiều người nổi tiếng đặc biệt yêu thích. Không chỉ dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, cho quả ngọt thơm, xoài còn được đánh giá cao nhờ giàu dưỡng chất tốt cho làn da và thuộc nhóm trái cây có mức tồn dư thuốc trừ sâu thấp.

Vì sao xoài được ví như "trái cây collagen" giúp giảm nhăn?

Nhiều người nghĩ collagen chỉ có trong các loại thực phẩm đắt đỏ hay viên uống làm đẹp. Nhưng thực tế, một số loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa cũng có thể hỗ trợ cơ thể tăng sinh collagen tự nhiên, trong đó có xoài.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nutrients của University of California, các nhà khoa học đã theo dõi 32 phụ nữ mãn kinh trong 16 tuần, phát hiện mối liên hệ thú vị giữa lượng xoài tiêu thụ với nếp nhăn trên da mặt.

Kết quả cho thấy, ăn xoài với lượng hợp lý có thể giúp giảm độ sâu nếp nhăn. Nguyên nhân là bởi xoài chứa nhiều beta-carotene, vitamin C cùng các polyphenol chống oxy hóa. Đây đều là những hoạt chất quan trọng giúp bảo vệ collagen dưới da khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Vitamin C đặc biệt cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen tự nhiên. Khi cơ thể thiếu vitamin C, cấu trúc collagen sẽ suy yếu, da dễ nhăn nheo, chảy xệ và xỉn màu nhanh hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh có một "ranh giới tinh tế": Ăn quá nhiều xoài có thể khiến lượng đường nạp vào cơ thể tăng cao, từ đó thúc đẩy quá trình glycation, hiện tượng đường phá hủy collagen và elastin, làm da lão hóa nhanh hơn. Điều này lý giải vì sao ăn xoài đúng lượng mới thực sự có lợi cho làn da.

Vì sao xoài còn nổi tiếng vì… ít thuốc trừ sâu?

Một điểm khiến nhiều người yên tâm khi ăn xoài là loại quả này nằm trong nhóm có mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thấp.

Theo Environmental Working Group (EWG), xoài thuộc danh sách 15 loại rau củ quả sạch nhất, chứa ít dư lượng thuốc trừ sâu nhất trên thị trường.

Lý do là cây xoài có khả năng chống sâu bệnh khá tốt nên người trồng không cần phun quá nhiều hóa chất. Ngoài ra, lớp vỏ dày của quả xoài còn hoạt động như một "lá chắn tự nhiên", hạn chế thuốc trừ sâu thấm vào phần thịt quả bên trong.

Đây cũng là nguyên nhân nhiều gia đình thích tự trồng xoài trong vườn nhà. Chỉ cần có khoảng sân đủ nắng, cây xoài có thể phát triển khỏe mạnh, cho quả đều đặn nhiều năm mà không cần chăm sóc quá cầu kỳ.

Không chỉ đẹp da, ăn xoài còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

Ngoài công dụng hỗ trợ làn da, xoài còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý nếu ăn đúng cách.

Theo Medical News Today, lượng chất xơ trong xoài giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá nhanh sau ăn.

Đáng chú ý, một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nutrients và được News Medical dẫn lại cho thấy việc ăn xoài tươi thường xuyên có thể giúp cải thiện tình trạng viêm, tăng độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người thừa cân, béo phì.

Indika Edirisinghe, giáo sư khoa học thực phẩm và dinh dưỡng tại Illinois Institute of Technology, đồng thời là tác giả nghiên cứu, cho biết việc bổ sung xoài tươi vào chế độ ăn có thể là một cách đơn giản giúp gan và tuyến tụy phản ứng tốt hơn với insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 ở người thừa cân.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh lợi ích này chỉ đạt được khi ăn xoài điều độ, nằm trong chế độ ăn cân bằng, không thay thế bữa chính và không ăn quá nhiều trong ngày.

Ăn xoài thế nào để vừa đẹp da vừa tốt sức khỏe?

Kiểm soát khẩu phần

Nếu muốn tận dụng lợi ích làm đẹp da từ xoài, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn khoảng 85g mỗi lần, khoảng 4 lần mỗi tuần. Đây được xem là lượng phù hợp để cơ thể hấp thu dưỡng chất mà không nạp quá nhiều đường.

Kết hợp cùng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa

Xoài sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi đi cùng các thực phẩm giàu vitamin C và vitamin E như cam, bưởi, ổi, hạnh nhân hay rau xanh. Đây đều là những dưỡng chất hỗ trợ bảo vệ collagen và làm chậm lão hóa.

Hạn chế chế biến ở nhiệt độ cao

Vitamin C trong xoài khá nhạy cảm với nhiệt. Vì vậy, ăn xoài tươi sẽ giúp giữ được nhiều dưỡng chất hơn so với sấy nóng hoặc nấu lâu. Nếu muốn bảo quản lâu, cấp đông là lựa chọn phù hợp hơn.

Đừng quá lo nếu da hơi vàng nhẹ

Một số người ăn nhiều xoài có thể thấy vùng da hơi ngả vàng nhẹ do carotenoid tích tụ. Tình trạng này thường lành tính và có thể cải thiện khi điều chỉnh lượng ăn.

Người thừa cân nên cá nhân hóa khẩu phần

Dù xoài có lợi cho chuyển hóa, nhưng mỗi người sẽ có khả năng hấp thu khác nhau. Người thừa cân, béo phì hoặc có bệnh lý chuyển hóa nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng khẩu phần phù hợp.

