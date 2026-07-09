Tăng huyết áp âm thầm hủy hoại cơ thể: 5 dấu hiệu cảnh báo sớm, nhiều người chỉ phát hiện khi quá muộn

Tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Chuyên gia chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo sớm, trong đó có 1 biểu hiện rất dễ bị bỏ qua.

Tăng huyết áp được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì hầu như không gây triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh thận và sa sút trí tuệ do mạch máu.

Một điều dưỡng mới đây đã chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo sớm, trong đó có một biểu hiện rất dễ bị bỏ qua.

Damien, điều dưỡng thực hành nâng cao, đã chia sẻ trên TikTok (@Anpdamo) về 5 dấu hiệu cho thấy tăng huyết áp có thể đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông nhấn mạnh rằng những dấu hiệu này cần được trao đổi với nhân viên y tế để được đo huyết áp, chẩn đoán chính xác và tư vấn điều trị phù hợp.

"Hầu hết người bị tăng huyết áp đều cảm thấy hoàn toàn bình thường, vì thế bệnh mới được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng'. Tại Anh, cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người mắc tăng huyết áp, nhưng phần lớn thậm chí không biết mình đang mắc bệnh", Damien cho biết.

Đau đầu vào buổi sáng

Theo Damien, một dấu hiệu tinh vi là đau đầu kéo dài khi vừa thức dậy.

"Không phải mọi cơn đau đầu đều đáng lo, nhưng nếu bạn thường xuyên thức dậy với cơn đau đầu dai dẳng thì đó là dấu hiệu không nên bỏ qua."

Mờ mắt hoặc nhìn thấy đốm

Damien cũng khuyến cáo mọi người lưu ý những thay đổi bất thường về thị lực như mờ mắt, nhìn thấy các đốm sáng hoặc thị lực bỗng nhiên thay đổi.

"Trong mắt có rất nhiều mạch máu nhỏ rất nhạy cảm với những thay đổi của huyết áp."

Khó thở khi hoạt động nhẹ

Một dấu hiệu khác là khó thở khi thực hiện những hoạt động vốn không quá nặng, chẳng hạn chỉ cần leo cầu thang cũng thấy hụt hơi hơn bình thường.

Theo Damien, điều này có thể cho thấy tim đang phải làm việc vất vả hơn mức cần thiết.

Chảy máu cam thường xuyên

Bản thân chảy máu cam thường không phải là vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nếu chảy máu cam xảy ra thường xuyên hoặc lượng máu nhiều, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng kể trên, bạn không nên chủ quan.

Cảm giác bồn chồn, lo âu bất thường

Dấu hiệu thứ năm cũng là dấu hiệu thường bị bỏ qua nhất, bởi nó không phải một biểu hiện thể chất rõ ràng.

Damien cho biết nhiều bệnh nhân mô tả rằng họ có cảm giác lo lắng, bồn chồn hoặc bất an mà không giải thích được nguyên nhân.

Khi nào nên kiểm tra huyết áp?

Nhiều nhà thuốc cung cấp dịch vụ đo huyết áp miễn phí. Người dân cũng có thể đến các cơ sở y tế nếu nghi ngờ mình bị tăng huyết áp hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo nên tìm kiếm tư vấn y tế nếu bạn:

- Thường xuyên bị đau đầu hoặc mờ mắt.

- Có cơn đau ngực xuất hiện rồi biến mất.

- Có các triệu chứng khác khiến bạn nghi ngờ liên quan đến tăng huyết áp.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cách duy nhất để biết chắc có bị tăng huyết áp hay không là đo huyết áp, bởi căn bệnh này thường không gây triệu chứng rõ ràng.

Tin tốt là tăng huyết áp có thể được kiểm soát bằng thuốc kết hợp với thay đổi lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống và tập luyện. Theo NHS, người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động thể chất mỗi tuần để góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp.



