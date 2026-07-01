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Tạm giữ đối tượng Kiều Xuân Hạnh SN 1988

Trang Anh
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Gần 2 năm lẩn trốn lệnh truy nã, nhận thức được hành vi sai trái, Kiều Xuân Hạnh đã quyết định ra trình diện.

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 29/7/2026 cho biết, vào ngày 21/07/2026, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và tích cực vận động gia đình, người thân của đối tượng truy nã, Công an xã Hoà Trí đã tiến hành tiếp nhận đối tượng truy nã Kiều Xuân Hạnh ra đầu thú.

Đối tượng Kiều Xuân Hạnh (Sinh năm 1988; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do). Đối tượng có nơi thường trú tại thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là thôn Phú Ân Nam 5, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 25/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (cũ) đã ra Quyết định truy nã số 2700/QĐTN-ĐTTH (Ninh Trung) đối với Kiều Xuân Hạnh về hành vi trộm cắp tài sản.

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Đối tượng Kiều Xuân Hạnh - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Gần 2 năm lẩn trốn lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (cũ), nhận thức được hành vi sai trái, không thể trốn tránh lưới pháp luật, đối tượng đã quyết định ra trình diện.

Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý tạm giữ đối tượng và phục hồi điều tra để xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật.

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