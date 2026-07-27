Tấm giấy báo điểm ĐH Bách khoa năm 2000 khiến nhiều người trầm trồ: Profile nhân vật sau 26 năm càng ấn tượng

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích đầu vào đại học, hành trình học thuật của GS.TS Bùi Thanh Tùng trong nhiều năm qua cũng khiến nhiều người nể phục.

Một tấm giấy báo điểm đại học từ những năm 2000 bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo thông tin trên giấy báo điểm, thí sinh Bùi Thanh Tùng dự thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội và đạt tổng điểm 29. Kết quả cụ thể gồm: Toán: 10 điểm; Vật lý: 9,5 điểm; Hóa học: 9,5 điểm.

Theo thông tin được chia sẻ, dù đủ điểm trở thành một trong những thí sinh xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội thời điểm đó, người này đã quyết định không theo học ngôi trường kỹ thuật hàng đầu mà lựa chọn ngành Dược. Sau đó, ông tiếp tục học tập tại Đại học La Habana (Cuba).

Nhân vật được nhắc đến là Trung tá, GS.TS Bùi Thanh Tùng, hiện giữ chức Phó Trưởng khoa Y Dược, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an). Không chỉ gây ấn tượng với thành tích đầu vào đại học, hành trình học thuật của GS.TS Bùi Thanh Tùng trong nhiều năm qua cũng khiến nhiều người nể phục.

Nhân vật được nhắc đến là Trung tá, GS.TS Bùi Thanh Tùng, hiện giữ chức Phó Trưởng khoa Y Dược, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).

Giáo sư trẻ nhất ngành Dược của Việt Nam năm 2025

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư công bố tháng 6/2025, GS.TS Bùi Thanh Tùng sinh năm 1982, được công nhận là Giáo sư trẻ nhất ngành Dược của Việt Nam năm 2025.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Dược học tại Viện Dược và Thực phẩm, Đại học La Habana (Cuba) năm 2007, ông tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun (Hàn Quốc) và nhận bằng vào năm 2011. Đến năm 2014, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Dược lý tại Đại học Sevilla (Tây Ban Nha).

Trước khi công tác tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, GS Bùi Thanh Tùng từng có nhiều năm gắn bó với Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ cương vị Phó Trưởng khoa Dược. Ông cũng từng làm nghiên cứu viên tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Công ty Traphaco.

Năm 36 tuổi, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

GS.TS Bùi Thanh Tùng sở hữu 11 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích

Theo hồ sơ xét Giáo sư năm 2025, các hướng nghiên cứu chính của GS.TS Bùi Thanh Tùng tập trung vào việc đánh giá tác dụng, cơ chế tác dụng và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu cũng như các hợp chất tự nhiên; sàng lọc các hợp chất có tiềm năng phát triển thành thuốc với đặc tính dược động học tốt và độc tính thấp.

Tính đến tháng 6/2025, ông đã công bố 149 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, ông chủ trì 3 đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và đồng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, trong đó có một nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, GS.TS Bùi Thanh Tùng sở hữu 11 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, nổi bật là các quy trình sản xuất chế phẩm cao chiết hỗ trợ tăng cường trí nhớ; điều trị đái tháo đường, viêm đại tràng, bệnh gút hay rối loạn lipid máu từ các loại dược liệu tự nhiên.

Ngoài ra, ông còn là tác giả của một giáo trình, một sách chuyên khảo do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành, hai sách tham khảo quốc tế do Apple Academic Press và CRC Press xuất bản cùng 17 chương sách được các nhà xuất bản quốc tế như Wiley, Elsevier và IGI Global phát hành.

Trong quá trình công tác, GS.TS Bùi Thanh Tùng nhiều lần được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời nhận nhiều bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vì thành tích công bố khoa học xuất sắc.

Từ một thí sinh đạt 29 điểm trong kỳ thi đại học năm nào đến Giáo sư trẻ nhất ngành Dược của Việt Nam năm 2025, hành trình của GS.TS Bùi Thanh Tùng cho thấy thành tích đầu vào chỉ là bước khởi đầu. Điều tạo nên dấu ấn của một nhà khoa học là quá trình học tập, nghiên cứu và cống hiến bền bỉ trong suốt nhiều năm sau đó.