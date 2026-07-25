“Tam giác nhan sắc” vô đối của showbiz, 11 năm đỏ mắt vẫn chưa tìm thấy phiên bản thứ 2

Chỉ cần cùng xuất hiện, 3 mỹ nhân lại khiến mạng xã hội phát sốt vì nhan sắc quá đồng đều.

Vừa qua, Mina, Sana và Momo (TWICE)xuất hiện tại một sự kiện ở Yokohama, Nhật Bản. Dù không phải hoạt động biểu diễn hay sân khấu âm nhạc được quảng bá rầm rộ, bộ ba MISAMO vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Khung hình tam giác visual của MISAMO

Cả ba cùng diện trang phục trắng tối giản nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng. Mina thanh lịch với mái tóc đen dài và thiết kế hở vai, Sana nổi bật nhờ gương mặt tươi sáng cùng lối trang điểm nhẹ, còn Momo thu hút trong váy ôm dáng, mái tóc nâu uốn mềm. Mỗi người một vẻ nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo thành khung hình đồng điệu, khó tìm ra “lỗ hổng visual”.

MISAMO mỗi người một vẻ nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo thành khung hình đồng điệu, khó tìm ra “lỗ hổng visual”

Khoảnh khắc được chú ý nhất đến từ lúc bộ ba bất ngờ bật cười giữa phần chụp ảnh. Momo đưa tay che miệng, Sana quay sang nhìn hai thành viên còn lại, trong khi Mina cũng không giữ được biểu cảm điềm tĩnh ban đầu. Vài giây mất kiểm soát khiến không khí trở nên tự nhiên hơn, nhanh chóng được người hâm mộ cắt lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc bật cười của cả ba được chia sẻ khắp mạng xã hội

Loạt ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều bình luận về nhan sắc đồng đều của cả ba. Nhiều khán giả cho rằng khó tìm được tổ hợp nào mà cả ba thành viên đều giữ được sức hút riêng khi đứng chung. Có người ví MISAMO như khung hình “không có góc chết”, bởi ánh nhìn liên tục bị kéo từ Mina sang Sana rồi Momo. Sự khác biệt rõ rệt giữa ba gương mặt cũng được xem là lý do bộ ba càng khó thay thế.

MISAMO là nhóm nhỏ đầu tiên của TWICE, gồm 3 thành viên người Nhật Mina, Sana và Momo. Sau gần 8 năm hoạt động trong đội hình 9 người, bộ ba chính thức ra mắt riêng vào năm 2023 và nhanh chóng chứng minh sức hút tại quê nhà. Khoảng 600.000 lượt đăng ký cho 40.000 vé showcase, màn xuất hiện tại NHK Kōhaku Uta Gassen và dome tour 6 đêm thu hút 250.000 khán giả cho thấy MISAMO không chỉ dựa vào danh tiếng sẵn có của TWICE.

MISAMO là nhóm nhỏ của TWICE chủ yếu hoạt động tại Nhật Bản

Mina, Sana và Momo đã nhiều lần gây chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Từ khoảnh khắc bước xuống xe, đứng trên thảm đỏ đến vài giây tạo dáng trước ống kính, bộ ba thường tạo nên những khung hình được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Điểm đặc biệt nằm ở việc cả ba đều nổi bật nhưng không mang cùng một kiểu nhan sắc. Mina thanh lịch, có phần lạnh và thường thu hút bằng những góc nghiêng nhẹ. Sana rạng rỡ, bắt ống kính nhanh nhờ nụ cười cùng biểu cảm linh hoạt. Momo lại sắc sảo hơn, nổi bật với vóc dáng săn chắc và thần thái mạnh mỗi khi bước vào khung hình.

MISAMO thường được nhắc đến như một trong những tổ hợp visual khó thay thế của TWICE

Đây cũng là lý do MISAMO thường được nhắc đến như một trong những tổ hợp visual khó thay thế của TWICE. Dù cùng diện trang phục đồng màu, xuất hiện trong concept tối giản hay bước lên thảm đỏ với những thiết kế cầu kỳ, mỗi thành viên vẫn giữ được nét riêng mà tổng thể không bị rời rạc.

Cả ba cũng là những “cây hút fan” nổi bật của TWICE và sở hữu giá trị thương mại riêng. Momo thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, Mina được nhiều thương hiệu cao cấp lựa chọn nhờ hình ảnh thanh lịch, còn Sana phủ sóng ở cả thời trang, mỹ phẩm lẫn trang sức. Hoạt động quảng cáo dày đặc giúp mỗi thành viên xây dựng màu sắc riêng, đồng thời mở rộng sức hút của MISAMO ra ngoài lĩnh vực âm nhạc.

Mina, Sana và Momo mối người một màu sắc riêng nhưng vẫn là tổ hợp nhan sắc khó thay thế mỗi khi đứng chung khung ảnh

Đầu năm 2026, bộ ba tiếp tục đẩy mạnh hoạt động với Confetti và full album đầu tay PLAY , khép lại chuỗi dự án nối tiếp Masterpiece và Haute Couture. Sau 11 năm kể từ khi debut cùng TWICE, Mina, Sana và Momo vẫn duy trì sức nóng ở nhiều hướng hoạt động. Từ những khoảnh khắc visual được lan truyền trên mạng đến hợp đồng quảng cáo và các sân khấu lớn, bộ ba vẫn là một trong những đội hình có độ nhận diện mạnh nhất của TWICE tại Nhật Bản lẫn khán giả quốc tế.

Ảnh: X