HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn, bỏ mặc 2 người bị thương nặng

Thống Nhất/VTC News
|

Sau khi xảy ra va chạm với mô tô khiến 2 người bị thương nặng, Huỳnh Văn Thành - tài xế xe tải - rời khỏi hiện trường.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tổ chức truy tìm Huỳnh Văn Thành (SN 1978, trú xã Trà My, Đà Nẵng) để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 30/6 tại tuyến đường ĐH6, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Nghĩa.

Theo tài liệu điều tra, Huỳnh Văn Thành là tài xế xe tải mang BKS 43C-090.27 liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên. Sau khi xảy ra va chạm, Huỳnh Văn Thành đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe mô tô bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: C.A)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về nơi đang có mặt của Huỳnh Văn Thành thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng; số điện thoại: 0935.646.707) hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, tại Lào Cai xảy ra vụ tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông hai người rồi bỏ chạy.

Cụ thể, khoảng 21h40 ngày 1/7, Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, trú tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường) lái ô tô BKS 30H-159.86 chạy theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường.

Khi đến trước số nhà 1480 đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường, do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe lao lên vỉa hè, tông anh Phạm Xuân Chiều (SN 1989) và anh Trần Ngọc Minh (SN 1985, cùng trú phường Cam Đường). Sau tai nạn, Thắng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm tài xế ô tô. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên tài xế không có mặt tại nơi cư trú.

Khoảng 7h30 ngày 2/7, sau khi được lực lượng công an vận động, Nguyễn Văn Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện để làm việc.

Xuất hiện quả mít 50kg ở Bắc Ninh, mỗi năm chỉ ra 1-2 quả, hương vị gây tò mò
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tau nạn giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại