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Tài xế trình diện, khai nhận lý do xe khách gặp nạn khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai

Nguyễn Dũng
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Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa) đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện và khai nhận nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Clip xe khách bốc cháy dữ dội.

Theo báo cáo nhanh của Công an TP Đồng Nai, khoảng 22 giờ ngày 20/7, Trần Thanh Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu chở hành khách từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21/7, khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn Km1839+300 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, tài xế Hải khai do buồn ngủ nên bị mất tập trung trong chốc lát . Khi phát hiện phía trước có một xe tải đang lưu thông cùng chiều, tài xế đánh lái sang phải để tránh va chạm.

Cú đánh lái khiến xe khách lao vào hệ thống hộ lan bên đường, va chạm liên tiếp với hai dải hộ lan bảo vệ. Phần đầu của hộ lan thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe, ngay bậc lên xuống phía trước bên phụ.

Tài xế khai nhận nguyên nhân tai nạn xe khách Đồng Nai khiến 7 người tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh xe khách cháy trơ khung sau vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, động cơ xe bị tắt khiến hệ thống khí nén không còn hoạt động. Do chiếc xe chỉ có một cửa lên xuống chính vận hành bằng hơi nên cửa không thể mở theo cách thông thường. Cùng lúc đó, khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói và lửa, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.

Theo báo cáo ban đầu, tài xế Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói bốc lên quá nhanh khiến họ không thể tiếp tục tiếp cận để cứu những người còn mắc kẹt.

Vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 9 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản.

Sau khi cùng người dân cứu nạn, trình báo lực lượng chức năng và phối hợp xử lý tại hiện trường, tài xế Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện. Tại đây, tài xế thừa nhận bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển phương tiện dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, giám định phương tiện, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags

Trần Thanh Hải

Công an xã Hưng Thịnh

Công an TP Đồng Nai

tai nạn xe khách Đồng Nai

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