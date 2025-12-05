Tại sao ung thư thận thường phát hiện muộn? Đã có quá nhiều người bỏ lỡ “2 nhiều, 1 ít” này ở giai đoạn sớm!

Những tưởng mình khỏe mạnh, một nam doanh nhân họ Trần (Đài Loan, Trung Quốc) ngỡ ngàng phát hiện ung thư thận giai đoạn gần cuối ở tuổi 52. Càng đau lòng hơn khi bác sĩ cho biết ông đã bỏ qua rất nhiều triệu chứng của bệnh trong gần 3 năm trời. Vì cho rằng đó là "ốm vặt" và thay đổi của tuổi tác. Phải đến khi cơn đau thắt lưng dữ dội đến khó sinh hoạt, tiểu ra máu thường xuyên ông mới chịu đi khám.

Thông qua trường hợp của ông Trần, bác sĩ điều trị nhắc nhở rằng các vấn đề về thận, đặc biệt là ung thư thận thường bị phát hiện ở giai đoạn muộn. Bởi không giống nhiều bệnh ung thư khác, khi cảm giác đau rõ ràng cũng là lúc bệnh thận nặng. Trong khi đó, rất nhiều triệu chứng giai đoạn sớm của suy thận, ung thư thận lại dễ bị nhầm lẫn hoặc bỏ qua. Phổ biến như "2 nhiều, 1 ít" dưới đây:

"2 nhiều" cảnh báo sớm ung thư thận

1. Phù nề và ngứa da nhiều

Ngứa da do bệnh thận thường dai dẳng, khô, và rõ rệt hơn vào ban đêm, không đáp ứng với thuốc dị ứng thông thường. Hiện tượng này xảy ra do chức năng thận suy giảm khiến các chất thải độc tố tích tụ trong máu và được bài tiết qua da, gây kích ứng. Cùng lúc, thận giảm khả năng loại bỏ chất lỏng và muối, dẫn đến phù nề (sưng tấy), thường bắt đầu ở mắt cá chân và mặt (đặc biệt là mí mắt).

2. Nhiều bọt trong nước tiểu

Thay đổi về nước tiểu là bằng chứng trực tiếp nhất cho thấy chức năng lọc của thận đã bị tổn thương. Nếu nước tiểu sủi bọt nhiều và bọt tồn tại lâu, khó tan (giống như bọt xà phòng), đó là dấu hiệu của protein niệu. Thận bị tổn thương khiến protein bị rò rỉ vào nước tiểu, gây ra hiện tượng sủi bọt. Sự thay đổi này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chức năng lọc của thận đã bị suy giảm.

"1 ít" thường gặp do ung thư thận

Giảm lượng nước tiểu là dấu hiệu cho thấy thận đã bị suy giảm chức năng nghiêm trọng, không thể loại bỏ chất lỏng dư thừa và chất thải chuyển hóa.

Lượng nước tiểu giảmKhi chức năng lọc của thận bị hủy hoại nặng nề, lượng nước tiểu tổng thể trong 24 giờ sẽ giảm đáng kể, kèm theo nước tiểu có màu vàng sẫm (vàng đen) hoặc có mùi hôi hăng như amoniac. Đây là dấu hiệu cơ thể giữ lại chất lỏng và độc tố, dẫn đến phù nề và mệt mỏi nghiêm trọng.

Một số dấu hiệu khác không thể bỏ qua

Bên cạnh "2 nhiều, 1 ít" trên, ung thư thận còn thể hiện qua đau tức vùng hông/lưng dưới kéo dài, thường do khối u đã lớn và gây chèn ép hoặc xâm lấn. Các triệu chứng toàn thân như mệt mỏi dai dẳng, chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân cũng là bằng chứng của khối u ác tính tiêu hao năng lượng và gây rối loạn nội môi.

Đối với những người có nguy cơ cao (như tiền sử huyết áp cao, tiểu đường, hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận), việc tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm chức năng thận là vô cùng cần thiết. Đừng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo vì phát hiện bệnh thận ở giai đoạn sớm là chìa khóa then chốt để bảo tồn chức năng thận.

