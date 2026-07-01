Hiểu đúng hiện tượng này để bớt lo lắng mỗi khi nó xuất hiện.

Mỗi khi Sao Thủy nghịch hành bắt đầu, mạng xã hội lại ngập tràn những lời than phiền về chuyện trễ chuyến, mất đồ, cãi vã hay hỏng thiết bị điện tử. Nhưng liệu mọi rắc rối đều do Sao Thủy nghịch hành gây ra, hay đây chỉ là một hiện tượng thiên văn được "thần thoại hóa" theo thời gian?

Sao Thủy nghịch hành thực chất là gì?

Nếu từng theo dõi các nội dung về chiêm tinh học, hẳn bạn không còn xa lạ với cụm từ Mercury Retrograde, hay còn gọi là Sao Thủy nghịch hành.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Sao Thủy không thực sự đổi hướng chuyển động trong không gian. Đây chỉ là hiện tượng chuyển động biểu kiến, xảy ra khi Trái Đất và Sao Thủy di chuyển quanh Mặt Trời với tốc độ khác nhau. Từ góc nhìn của chúng ta trên Trái Đất, Sao Thủy có cảm giác như đang "đi lùi" trên bầu trời.

Hiện tượng này thường diễn ra khoảng 3-4 lần mỗi năm, mỗi đợt kéo dài khoảng ba tuần.

Trong thiên văn học, đây hoàn toàn là hiện tượng bình thường và không mang ý nghĩa may rủi. Tuy nhiên, trong chiêm tinh học phương Tây, Sao Thủy được xem là hành tinh đại diện cho giao tiếp, tư duy, học tập, công nghệ, hợp đồng và các chuyến đi ngắn. Vì vậy, khi "nghịch hành", người ta tin rằng những lĩnh vực này dễ gặp trục trặc hơn bình thường.

Vì sao cứ đến Sao Thủy nghịch hành là ai cũng thấy... mình xui?

Có một điều thú vị là rất nhiều người chỉ bắt đầu chú ý đến những sự cố nhỏ sau khi biết đang trong giai đoạn Sao Thủy nghịch hành.

Chẳng hạn, bạn gửi nhầm email, điện thoại bất ngờ lỗi, máy tính treo đúng lúc cần nộp báo cáo, chuyến bay bị hoãn hoặc vô tình hiểu lầm đồng nghiệp. Những việc vốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào bỗng được gắn với một "thủ phạm" quen thuộc: Sao Thủy nghịch hành.

Các nhà tâm lý học gọi đây là thiên kiến xác nhận (confirmation bias). Khi đã tin vào một điều gì đó, con người có xu hướng ghi nhớ những sự kiện phù hợp với niềm tin ấy và bỏ qua những trường hợp ngược lại. Nói cách khác, nếu không biết đang có Sao Thủy nghịch hành, có thể bạn sẽ chỉ xem việc quên chìa khóa hay gửi nhầm tin nhắn là một sơ suất rất bình thường.

Điều này không có nghĩa chiêm tinh học sai hay đúng tuyệt đối, mà cho thấy cách con người diễn giải các sự kiện cũng góp phần tạo nên sức ảnh hưởng của hiện tượng này.

Những "tác dụng phụ" được nhắc đến nhiều nhất

Trong cộng đồng yêu thích chiêm tinh, mỗi mùa Sao Thủy nghịch hành đều đi kèm một danh sách "cảnh báo" quen thuộc.

Đầu tiên là giao tiếp dễ xảy ra hiểu lầm. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản có thể bị diễn giải sai ý, dẫn đến tranh cãi không đáng có. Vì vậy, nhiều người thường khuyên nhau đọc kỹ email, tin nhắn hoặc xác nhận thông tin trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Tiếp theo là công nghệ và thiết bị điện tử. Không ít người kể rằng máy tính bất ngờ hỏng, điện thoại lỗi, mất dữ liệu hoặc mạng Internet chập chờn đúng vào thời điểm này. Dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh mối liên hệ, những câu chuyện như vậy vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó là lịch trình dễ thay đổi. Việc kẹt xe, chuyến bay hoãn, tàu chậm giờ hay lịch hẹn bị dời cũng thường được nhắc đến mỗi khi Sao Thủy nghịch hành xuất hiện.

Một chủ đề khác rất phổ biến là người cũ bất ngờ liên lạc. Nhiều người tin rằng giai đoạn này dễ khiến các mối quan hệ trong quá khứ quay trở lại, từ một tin nhắn hỏi thăm đến cuộc gặp gỡ tình cờ. Dù vậy, đây vẫn chỉ là quan niệm trong chiêm tinh học, chưa có cơ sở khoa học xác nhận.

Có nên trì hoãn mọi việc quan trọng?

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp lời khuyên như "đừng ký hợp đồng", "đừng mua điện thoại", "đừng cưới", "đừng nghỉ việc" trong thời gian Sao Thủy nghịch hành.

Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia chiêm tinh hiện đại đều cho rằng không cần thiết phải "đóng băng" mọi kế hoạch. Thay vào đó, đây được xem là thời điểm phù hợp để rà soát, chỉnh sửa và nhìn lại. Bạn có thể kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký, sao lưu dữ liệu quan trọng, xác nhận lịch hẹn, đọc lại email trước khi gửi hoặc dành thời gian hoàn thiện những dự án còn dang dở.

Nói cách khác, Sao Thủy nghịch hành không nhất thiết mang đến điều xui xẻo, mà giống như một lời nhắc hãy cẩn trọng hơn trong những việc liên quan đến giao tiếp và thông tin.

Điều đáng sợ nhất có lẽ không phải Sao Thủy nghịch hành.

Có một thực tế là mỗi năm Sao Thủy nghịch hành diễn ra nhiều lần, nhưng phần lớn chúng ta vẫn hoàn thành công việc, ký hợp đồng, đi du lịch, kết hôn và bắt đầu những dự án mới. Nếu chỉ vì quá lo lắng mà trì hoãn mọi kế hoạch, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.

Dù tin vào chiêm tinh học hay không, nhiều người vẫn xem giai đoạn này như một dịp để sống chậm hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn và tập thói quen kiểm tra mọi thứ cẩn thận. Ở góc độ tích cực, đó cũng là một cách giúp hạn chế sai sót trong cuộc sống hằng ngày.

Suy cho cùng, điều quyết định kết quả của một công việc vẫn là sự chuẩn bị, khả năng thích ứng và cách mỗi người xử lý tình huống. Sao Thủy nghịch hành có thể là một chủ đề thú vị để khám phá, nhưng không nên trở thành lý do khiến bạn đánh mất sự tự tin hay quá lo sợ trước những thử thách bình thường của cuộc sống.