Tại sao ngày càng nhiều trẻ em mắc bệnh bạch cầu? Hãy bỏ ngay 4 thứ này khỏi nhà để bảo vệ con bạn!

Bạch cầu là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, chiếm khoảng 25-30% tổng số ca ung thư nhi khoa trên toàn thế giới. Theo dữ liệu của chương trình SEER (Mỹ), mỗi năm có khoảng 4,8 trẻ trên 100.000 trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Điều đáng lo là không phải tất cả các trường hợp đều liên quan đến di truyền. Nhiều nghiên cứu cho thấy môi trường sống và hóa chất trong sinh hoạt hằng ngày có thể góp phần làm tăng nguy cơ bệnh ở trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch và hệ tạo máu chưa hoàn thiện, vì vậy rất nhạy cảm với các hóa chất độc hại. Một số vật dụng tưởng chừng vô hại trong gia đình thực tế có thể giải phóng chất độc lâu dài, âm thầm ảnh hưởng đến tủy xương và hệ tạo máu của trẻ.

Vì vậy, một số vật dụng quen thuộc trong nhà đôi khi lại trở thành nguồn nguy cơ mà cha mẹ ít ngờ tới. Dưới đây là 4 thứ nên kiểm tra và loại bỏ hoặc tránh để trẻ tiếp xúc nếu có trong nhà:

1. Đồ chơi nhựa kém chất lượng

Những món đồ chơi nhựa có mùi hăng hoặc quá mềm thường chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOC ) như benzen hoặc toluen. Đây là những chất có thể bay hơi vào không khí và đi vào cơ thể trẻ qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc da.

Ngoài ra, nhiều loại nhựa mềm còn chứa phthalate, một chất hóa dẻo giúp nhựa dẻo hơn. Phthalate được xem là chất gây rối loạn nội tiết, có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào nếu tiếp xúc lâu dài.

Ảnh minh họa

2. Nhà mới sơn sửa hoặc đồ nội thất mới

Một trong những nguồn ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất là formaldehyde . Chất này thường phát thải từ ván ép, gỗ công nghiệp, keo dán và giấy dán tường.

Formaldehyde có thể tồn tại trong nhà từ 3 đến 15 năm, đặc biệt trong môi trường kín. Với trẻ em, việc hít phải nồng độ cao trong thời gian dài có thể gây kích ứng hô hấp và ảnh hưởng đến tế bào gốc tạo máu trong tủy xương.

Ngoài ra, các loại sơn và chất phủ tường còn có thể chứa dung môi benzen, một chất được nhiều nghiên cứu y học liên hệ với nguy cơ mắc các bệnh về máu.

3. Văn phòng phẩm giá rẻ

Bút màu, bút dạ quang, tẩy hoặc phấn màu có màu sắc quá sặc sỡ nhưng giá rẻ có thể chứa thuốc nhuộm amin thơm hoặc kim loại nặng như chì và cadmium.

Trẻ em thường có thói quen cắn bút hoặc cho đồ vật vào miệng. Khi đó, các chất độc này có thể xâm nhập vào cơ thể qua nước bọt. Kim loại nặng khi tích tụ lâu dài có thể ảnh hưởng đến xương, gan và cả môi trường tạo máu của tủy xương.

4. Thuốc xịt côn trùng và nước xịt phòng

Thuốc diệt muỗi dạng xịt thường chứa pyrethroid, một loại hóa chất diệt côn trùng phổ biến. Sau khi xịt, dư lượng của chúng có thể bám trên thảm, đồ chơi hoặc sàn nhà.

Với trẻ nhỏ thường xuyên bò và chơi trên sàn, nguy cơ tiếp xúc qua da và hít phải sẽ cao hơn người lớn.

Tương tự, nhiều loại nước xịt phòng dù quảng cáo là “tự nhiên” nhưng thực tế chứa hỗn hợp hương liệu tổng hợp và dẫn xuất benzen, có thể làm giảm chất lượng không khí trong nhà nếu sử dụng thường xuyên.

Ảnh minh họa

Tạo môi trường an toàn cho trẻ từ những thay đổi nhỏ

Để giảm nguy cơ tiếp xúc hóa chất độc hại, cha mẹ nên ưu tiên chọn đồ chơi đạt tiêu chuẩn an toàn, hạn chế mua văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc và tăng cường thông gió trong nhà, đặc biệt sau khi sửa chữa hoặc mua nội thất mới.

Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng thuốc xịt côn trùng và các loại xịt phòng trong không gian kín, thay bằng các biện pháp tự nhiên như giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng khí.

Sức khỏe của trẻ nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống. Chỉ cần loại bỏ những nguồn nguy cơ tiềm ẩn trong nhà, cha mẹ đã có thể giảm đáng kể những rủi ro không đáng có cho con mình.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Daily Mail