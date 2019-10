Tại sao Không quân Nga chiếm lại căn cứ cũ của Mỹ ở Syria?

Máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga được điều động đến sân bay Tabka để đảm bảo an ninh cho khu vực này và hỗ trợ các hoạt động tác chiến của quân đội Syria ở phía Bắc đất nước - chuyên gia quân sự người Nga, ông Igor Korotchenko, cho biết.

Trước đó, sân bay quân sự Tabka ở tỉnh Rakka ở miền Bắc Syria là nơi đặt căn cứ của quân đội Mỹ .

“Không nên có một khoảng trống an ninh nào. Đó là lý do tại sao chúng ta đang hỗ trợ chính phủ của ông Bashar al-Assad biến càng nhiều tỉnh Syria thành các khu vực lân cận an toàn càng tốt.

Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, các căn cứ mà người Mỹ bỏ lại không nên là vô chủ” - ông Korotchenko nhận xét.

Chuyên gia quân sự người Nga cũng lưu ý rằng, sân bay này là rất quan trọng, bởi tại đây Nga có thể làm công tác chuẩn bị để hỗ trợ trên không cho lực lượng Syria nhằm mở rộng quyền kiểm soát các khu vực quản lý của Damascus ở miền Bắc nước này.

Trước đó, giới truyền thông đưa tin, trong số khoảng 1 nghìn lính Mỹ ở Syria, 150-200 người sẽ ở lại đất nước này để kiểm soát đồn trại At-Tanf ở miền Nam. Phần còn lại sẽ được rút, nhưng không phải về Mỹ, mà là sang nước láng giềng Iraq.

Ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” ở phía Đông Bắc Syria chống lại các đơn vị người Kurd. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút quân đội Mỹ khỏi phía Bắc nước này.

Người Kurd và Damascus sau đó đạt được thỏa thuận về cuộc đối đầu chung với người Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria tiến tới biên giới phía Bắc và chiếm đóng một số thành phố trước đây do người Kurd kiểm soát. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, quân đội Syria tiến vào thành phố Rakka.