Súng bắn tỉa hạng nặng “Made in Vietnam” lần đầu xuất ngoại khiến cả Đông Nam Á ngỡ ngàng

SBT12 M1 là một trong hai mẫu súng bắn tỉa “Made in Vietnam” do Viện Vũ khí chế tạo, tuy nhiên nó là mẫu được hoàn thiện sớm nhất, sau khi đáp ứng được các yêu cầu kỹ-chiến thuật do Bộ Quốc phòng đề ra, phù hợp để sản xuất loạt, đưa vào trang bị cho các đơn vị sử dụng. Ảnh: QPVN.