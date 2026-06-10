Tại sao không nên ăn sầu riêng trước những kỳ thi quan trọng?

Đừng xem nhẹ chế độ dinh dưỡng trước những kỳ thi, nhất là các món bạn ăn ngay trước khi đi thi. Bởi vì, chúng thật sự có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần cũng như kết quả bài thi của bạn!

Mỗi khi mùa thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cận kề, các sĩ tử Việt Nam thường truyền tai nhau những kiêng cữ dân gian như không ăn chè đỗ đen, không ăn chuối vì sợ "đen" hay "trượt vỏ chuối". Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa hiện đại, có một loại quả cực kỳ quen thuộc mà các thí sinh nên gạch tên khỏi thực đơn trước ngày thi chính là sầu riêng. Việc dung nạp loại quả này trước "giờ G" có thể trực tiếp làm suy giảm phong độ làm bài của bạn.

Ảnh minh họa

"Sát thủ" gây buồn ngủ, mất tập trung từ vua các loại trái cây

Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhờ hương vị béo ngậy và bảng thành phần dinh dưỡng đa dạng, giá trị dinh dưỡng cực cao. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo đây lại là thực phẩm có hàm lượng calo và đường fructose cực kỳ cao.

Khi nạp sầu riêng vào cơ thể, lượng đường này sẽ nhanh chóng hấp thu vào máu, làm tăng vọt chỉ số đường huyết trong thời gian ngắn. Cơ thể lập tức phải tiết ra một lượng lớn insulin để kéo đường huyết trở lại mức cân bằng. Sự dao động đột ngột này chính là nguyên nhân kích hoạt cơn buồn ngủ dữ dội, gây mệt mỏi và làm giảm tốc độ phản xạ của não bộ. Trong phòng thi, đôi khi chỉ cần một chút lơ mơ, thiếu tỉnh táo hay phản xạ chậm vài giây là sĩ tử có thể đánh mất điểm số, cơ hội vào ngôi trường mong ước.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, sầu riêng chứa nhiều chất béo và carbohydrate phức hợp nên rất khó tiêu hóa. Việc ăn sầu riêng trước khi đi thi sẽ ép hệ tiêu hóa phải dồn toàn bộ năng lượng và dòng máu về dạ dày để co bóp, xử lý thức ăn. Khi máu dồn xuống bụng, lượng máu nuôi dưỡng và oxy lên não bộ sẽ bị sụt giảm đáng kể. Hệ quả là thí sinh dễ rơi vào trạng thái đầy hơi, ợ chua, đầu óc trì trệ, không thể tập trung cao độ để giải các câu hỏi.

Ngoài sầu riêng, sĩ tử nên ăn ít hoặc kiêng ăn gì trong ngày thi?

Giai đoạn thi cử áp lực, hệ thần kinh thực vật bị căng thẳng sẽ kéo theo hệ tiêu hóa trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Ngoài sầu riêng, các sĩ tử cũng nên chủ động thay đổi thói quen ăn uống, cần tránh xa 5 nhóm thực phẩm sau:

- Quả vải tươi: Tương tự sầu riêng, vải chứa lượng đường quá cao. Ăn vải khi bụng đói hoặc ăn quá nhiều trước giờ thi dễ gây ra hội chứng hạ đường huyết phản vệ, làm tăng nguy cơ loét miệng, nhiệt miệng và gây bứt rứt, lo lắng cho sĩ tử.

- Kem và đồ uống lạnh: Thời tiết mùa thi thường nắng nóng đỉnh điểm khiến nhiều bạn trẻ thích giải khát bằng nước đá hay kem que. Tuy nhiên, đồ lạnh sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày đang nhạy cảm do áp lực tâm lý, dễ gây đau bụng quặn thắt và tiêu chảy ngay trong phòng thi.

Ảnh minh họa

- Món ăn chứa nhiều dầu mỡ và thịt mỡ: Các loại súp quá nhiều váng mỡ, đồ chiên rán ngập dầu hay đồ nướng là gánh nặng khủng khiếp cho đường ruột. Chúng kích thích nhu động ruột quá mức, kết hợp với tâm lý lo lắng dễ dẫn đến tình trạng tiêu chảy do căng thẳng.

- Món ăn chứa nhiều ớt và gia vị cay nóng: Đồ ăn cay nóng làm tăng mức độ kích ứng màng dạ dày, gây trào ngược dạ dày thực quản, khiến sĩ tử bị nóng rát cổ họng và cồn cào ruột gan trong suốt thời gian làm bài.

- Các món nộm và đồ ăn nguội: Tiết trời mùa hè khiến đồ ăn nguội, các món cuốn nộm bán vỉa hè cực kỳ dễ bị nhiễm khuẩn. Nếu thức ăn không được nấu chín kỹ hoặc không còn tươi mới, vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở gây viêm dạ dày ruột cấp tính, phá hỏng toàn bộ công sức ôn luyện của thí sinh.

Chế độ dinh dưỡng khoa học chính là bệ phóng giúp các sĩ tử duy trì một thể trạng bền bỉ và một trí tuệ minh mẫn nhất. Thay vì ăn uống vô tội vạ theo sở thích, hãy ưu tiên các món ăn thanh đạm, ăn chín uống sôi, cân bằng giữa rau củ với thịt cá, ưu tiên món dễ tiêu hóa, ăn thêm các loại hạt, ăn chậm nhai kỹ và ngủ đủ giấc.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sohu, Tips and Tricks