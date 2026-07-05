Đây là một thiết kế thông minh của lon bia, lon nước ngọt.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hầu hết các loại lon bia, nước ngọt hay nước tăng lực đều có một điểm chung: phần đáy không hề phẳng mà được thiết kế lõm vào trong. Đây là chi tiết quen thuộc đến mức nhiều người cho rằng nó chỉ mang tính thẩm mỹ. Thực tế, phần đáy lõm ấy lại là kết quả của hàng loạt tính toán kỹ thuật nhằm giúp chiếc lon bền hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

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Giúp lon chịu được áp suất lớn từ bên trong

Khác với nước lọc thông thường, bia và nước ngọt có ga đều chứa khí CO₂ hòa tan. Khi được đóng kín trong lon, lượng khí này tạo ra áp suất đáng kể lên thành và đáy lon. Nếu đáy lon được làm phẳng hoàn toàn, toàn bộ lực sẽ tác động trực tiếp lên bề mặt đáy, khiến lon dễ bị biến dạng hoặc phồng lên khi áp suất tăng cao. Trong khi đó, thiết kế dạng vòm lõm giúp phân tán lực đồng đều hơn trên toàn bộ kết cấu của lon. Về mặt cơ học, cấu trúc hình vòm có khả năng chuyển một phần lực theo phương thẳng đứng thành lực theo phương ngang. Nhờ đó, đáy lon có thể chịu được áp suất lớn hơn so với thiết kế phẳng, giúp hạn chế nguy cơ biến dạng trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Đây cũng là lý do nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như mái vòm nhà thờ hay cầu vòm đều có khả năng chịu lực rất tốt nhờ nguyên lý phân tán lực tương tự.

Hạn chế móp méo khi vận chuyển

Một chiếc lon nước ngọt phải trải qua rất nhiều công đoạn trước khi đến tay người tiêu dùng: từ đóng gói, xếp lên pallet, vận chuyển bằng xe tải, tàu biển cho đến bày bán trên kệ siêu thị. Trong suốt quá trình đó, các lon thường xuyên chịu rung lắc, va chạm hoặc bị xếp chồng lên nhau. Thiết kế đáy lõm giúp lon hấp thụ và phân tán lực tốt hơn khi chịu tác động từ bên ngoài, giảm nguy cơ móp méo so với đáy phẳng. Nhờ vậy, sản phẩm giữ được hình dạng ổn định hơn ngay cả khi phải di chuyển trên quãng đường dài.

Giúp các lon xếp chồng chắc chắn hơn

Ít ai để ý rằng phần đáy của lon còn đóng vai trò như một "khóa định vị" khi xếp chồng. Vành đáy của lon được thiết kế vừa khít với phần nắp của lon bên dưới. Khi đặt nhiều lon lên nhau, chúng sẽ bám chắc hơn, hạn chế tình trạng xô lệch hoặc đổ ngã trong quá trình lưu kho, vận chuyển và trưng bày tại cửa hàng. Nhờ chi tiết tưởng chừng rất nhỏ này, việc xếp hàng nghìn lon nước lên pallet hay trên kệ siêu thị trở nên an toàn và gọn gàng hơn rất nhiều.

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Tăng độ ổn định khi đặt trên mặt phẳng

Nhiều người cho rằng đáy lõm sẽ khiến lon dễ đổ hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Chiếc lon chỉ tiếp xúc với mặt bàn thông qua phần vành đáy bao quanh, tạo nên một vòng đỡ rất ổn định. Thiết kế này giúp lon đứng vững trên nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời hạn chế phần đáy tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn hoặc bề mặt nóng. Ngoài ra, phần đáy lõm còn có thể hấp thụ một phần lực khi lon vô tình bị đặt mạnh xuống bàn, góp phần giảm nguy cơ biến dạng.