HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài sản của Từ Hy Viên đi về đâu?

Minh Vũ
|

Sau hơn một năm nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời, cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia đình ngôi sao "Vườn sao băng" mới kết thúc.

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào tháng 2/2025 vì phát bệnh cấp tính tại Nhật Bản. Do cô không để lại di chúc nên trong hơn một năm qua, cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia đình Đại S diễn ra rất kịch liệt.

Trên các trang MXH liên tục có các tin tức gia đình Từ Hy Viên không muốn nhận nuôi các cháu, giấu giếm tài sản của nữ diễn viên quá cố tại nước ngoài để chiếm làm của riêng ... Do mẹ ruột Đại S là bà Hoàng Xuân Mai than thở sắp bị đuổi khỏi nơi ở vì không thể trả khoản vay thế chấp. Sau khi xử lý các vấn đề về di sản, mẹ ruột Từ Hy Viên cho biết hiện tại tài sản của Từ Hy Viên còn lại rất ít chỉ khoảng 2 triệu TWD (1,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, còn có thông tin DJ Koo Jun Yup vì tranh giành tài sản với bà Hoàng Xuân Mai nên đã rời khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó DJ Koo Jun Yup và gia đình Từ Hy Viên đã xuất hiện đi ăn tối cùng nhau, hóa giải tin tức vì tranh giành tiền tài mà trở mặt.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Từ Hy Viên qua đời đột ngột dẫn đến việc phân chia tài sản nảy sinh tranh chấp kéo dài hơn một năm.

Mới đây, ETtoday đưa tin việc chuyển giao quyền sở hữu căn biệt thự cao cấp đã được chuyển giao cho nam nghệ sĩ Hàn Quốc - DJ Koo người từng tuyên bố nhường toàn bộ quyền thừa kế cho mẹ vợ. Chồng nữ diễn viên nhận 1/3 tài sản cô để lại. Một người bạn của Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên - cũng cho biết hai con của nữ diễn viên đã nhận 2/3 tài sản. Tuy nhiên do các con vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên phần tài sản này tạm thời do Uông Tiểu Phi quản lý cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Do Từ Hy Viên không kịp lập di chúc hợp lệ trước khi qua đời, việc phân chia tài sản được thực hiện theo quy định về quyền thừa kế của luật pháp Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, vợ chồng và con cái là người có quyền thừa kế hàng đầu và được hưởng quyền thừa kế ngang nhau.

Từ Hy Viên được cho là để lại khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 660 triệu Đài tệ bất động sản và khoảng 330 triệu Đài tệ giá trị trang sức, thu nhập từ hoạt động nghệ thuật và các khoản đầu tư.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Từ Hy Viên có một con trai và một con gái với thiếu gia Uông Tiểu Phi. Hai bé sống tại Bắc Kinh cùng cha. Trong tang lễ của ngôi sao quá cố, các con và chồng cũ không xuất hiện.

Về phía mẹ của Từ Hy Viên, bà từng cho biết đã từ bỏ ý định tranh chấp tài sản: "Uông Tiểu Phi muốn giành cái gì thì cứ giành, tôi chỉ quan tâm đến con gái mình. Chỉ cần gia đình và các cháu được chăm sóc tốt là đủ, tôi cũng lớn tuổi rồi, không còn sức nữa".

Việt Nam có mỹ nhân mặt đẹp như búp bê, body lại bốc lửa: Bỏ showbiz lấy thiếu gia, 10 năm không trở lại
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Từ Hy Viên

sao hoa ngữ

tài sản

Uông Tiểu Phi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại