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Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, xe container và ô tô lao xuống vực

NGUYÊN GIÁP
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Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên đèo Bảo Lộc khiến xe container và ô tô con lao xuống vực sâu.

Sáng 21/6, lãnh đạo xã Đạ Huoai 2 ( Lâm Đồng ) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Chiếc xe container lao xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 20/6. Thời điểm trên, xe container (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chở hàng chục tấn khoai di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Khi đổ đèo Bảo Lộc đến khúc cua, xe container lao sang phần đường bên trái và va chạm liên hoàn với 2 ô tô con cùng 1 xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cả 4 phương tiện hư hỏng nặng. Nhiều mét hộ lan bên đường bị tông đổ.

Lực lượng cứu hộ đưa xe ô tô con lên từ dưới vực.

Sau va chạm, xe container và ô tô con loại 5 chỗ lao xuống vực sâu bên đường. Trong đó, xe container mắc lại ở độ sâu khoảng 20m nhờ nhiều cây gỗ lớn chặn phía dưới.

Trong khi đó, xe ô tô con nằm cách mép vực khoảng 15m, phần thân xe bị biến dạng nghiêm trọng. Ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan. Rất may, không có thương vong về người.

Cảnh sát giao thông Lâm Đồng điều tiết phương tiện qua lại trên đèo Bảo Lộc sau tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện đi lại qua khu vực; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ cũng được huy động để triển khai phương án đưa các phương tiện gặp nạn lên khỏi vực sâu.

Đến khoảng 0h15 ngày 21/6, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc ô tô con lên mặt đường trong tình trạng hư hỏng nặng. Riêng xe container do có trọng tải lớn và nằm ở vị trí phức tạp dưới vực sâu nên chưa thể đưa lên.

Công tác cứu hộ đối với phương tiện này tạm thời được dừng lại và sẽ tiếp tục triển khai khi đủ điều kiện.

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