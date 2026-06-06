Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ liên tiếp bị trừ tiền, chuyển đến STK 061810876: Công an xác định người nhận tiền thường xuyên qua lại Campuchia

Cuối năm 2024, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia, bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (SN 1995, tỉnh Phú Yên) về hành vi cung cấp tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tấn Thường tại Cơ quan Công an

Vụ việc được phát hiện từ đơn trình báo của chị Trương Thị N. (SN 1986, quê huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Theo trình báo, sáng 2/10/2024, chị nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh, thông báo hai người con của chị chưa làm Căn cước công dân và sẽ có cán bộ Công an huyện Quảng Ninh liên hệ hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, một người đàn ông khác gọi điện, tự giới thiệu là cán bộ Công an huyện Quảng Ninh. Người này yêu cầu chị N. bổ sung thông tin làm Căn cước công dân cho con, đồng thời hướng dẫn truy cập một trang web có tên miền “chinhphu.hodancu.com” để thực hiện các bước xác thực.

Tin tưởng đối tượng, chị N. đã nhập thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và thực hiện nhận diện khuôn mặt theo yêu cầu. Không lâu sau, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ liên tiếp ba giao dịch với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển đến một tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Tấn Thường.

Xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất nghiêm trọng, Cơ quan Công an đã xác lập chuyên án để điều tra. Từ dấu vết dòng tiền, lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tấn Thường.

Quá trình xác minh cho thấy Thường thường xuyên qua lại Campuchia và có dấu hiệu tham gia các hoạt động phi pháp tại đây. Nhiều lần lực lượng chức năng tổ chức truy tìm tại địa phương nhưng đối tượng đã rời đi trước khi các tổ công tác tiếp cận.

Bước ngoặt của vụ án xuất hiện vào giữa tháng 12/2024 khi cơ quan chức năng Campuchia phát hiện một nhóm người Việt Nam cư trú trái phép và tiến hành trục xuất về nước. Nắm được thông tin Nguyễn Tấn Thường nằm trong nhóm này, Công an TP Đà Nẵng đã cử cán bộ vào cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để đón lõng và đưa đối tượng về phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, Thường khai nhận khoảng tháng 4/2024 đã được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó đưa sang Campuchia làm việc bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, Thường có nhiệm vụ cung cấp các tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được từ nạn nhân, rồi chuyển tiếp đến những tài khoản khác theo chỉ đạo.

Kết quả điều tra xác định Thường đã mở tổng cộng 20 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, đồng thời nâng hạn mức giao dịch lên tối thiểu 3 tỷ đồng mỗi tài khoản để phục vụ hoạt động nhận và luân chuyển tiền. Trong số này, có 7 tài khoản được sử dụng trực tiếp cho đường dây lừa đảo.

Theo lời khai, mỗi tài khoản sau khi nhận tiền thành công, Thường được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Còn việc trực tiếp giả danh cơ quan Công an để gọi điện lừa đảo được thực hiện bởi một nhóm từ 70 đến 80 người Việt Nam làm việc cùng cơ sở tại Campuchia dưới sự điều hành của các đối tượng cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng thường giả danh lực lượng chức năng, yêu cầu nạn nhân truy cập các trang web giả mạo và cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 9/10/2024, các tài khoản do Nguyễn Tấn Thường đứng tên đã tiếp nhận hơn 6,4 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước.

Sau khi nhận tiền, Thường chuyển toàn bộ số tiền này đến các tài khoản khác theo chỉ đạo của những người cầm đầu đường dây. Trong số đó có gần 40 triệu đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt của chị Trương Thị N. thông qua thủ đoạn giả danh Công an hướng dẫn làm Căn cước công dân.