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Tài khoản đột ngột nhận được 50.000.000 đồng không rõ người chuyển, Nguyễn Thị Kim Tuyến SN1991 lập tức báo công an điều tra

Minh Ánh
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Người phụ nữ chủ động trình báo cơ quan Công an khi tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch lạ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây, Công an xã Tam Nông đã kịp thời xác minh, hỗ trợ hai công dân hoàn tất việc hoàn trả số tiền 50 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng, đồng thời biểu dương hành động đẹp của người nhận tiền.

Cụ thể, ngày 09/7/2026, Công an xã Tam Nông tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh năm 1991, trú tại thôn 2, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ về việc tài khoản ngân hàng mang tên chị bất ngờ nhận được số tiền 50.000.000 đồng từ một tài khoản không quen biết. Sau khi rà soát thông tin cá nhân, chị Tuyến không xác định được người chuyển cũng như nguyên nhân phát sinh giao dịch. Sau đó, chị Tuyến đã chủ động đến Công an xã trình báo và đề nghị được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Nông đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số tiền trên do chị Dương Thị Thơm, sinh năm 1998, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh chuyển nhầm vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Công an xã Tam Nông đã liên hệ, gửi giấy mời chị Dương Thị Thơm đến làm việc, đồng thời tổ chức xác minh, đối chiếu thông tin về tài khoản, thời điểm giao dịch và các tài liệu để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Ngày 15/7/2026, tại trụ sở Công an xã Tam Nông, dưới sự hướng dẫn của cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm, chị Dương Thị Thơm và chị Nguyễn Thị Kim Tuyến đã trực tiếp gặp mặt. Các bên thống nhất xác nhận số tiền 50.000.000 đồng là khoản tiền được chuyển nhầm. Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin về số tài khoản và số tiền giao dịch, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền cho chị Dương Thị Thơm.

Nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm, chị Dương Thị Thơm bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ Công an xã Tam Nông trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hướng dẫn giải quyết vụ việc, đồng thời trân trọng cảm ơn sự trung thực, thiện chí của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến khi chủ động trình báo và hoàn trả đầy đủ số tiền.

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (áo sáng màu) chuyển trả 50 triệu cho chị Dương Thị Thơm.

Ghi nhận hành động đẹp của công dân trên địa bàn, Công an xã Tam Nông đã biểu dương chị Nguyễn Thị Kim Tuyến vì tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tam Nông khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên chủ tài khoản và mã QR trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế các trường hợp chuyển nhầm. Trường hợp phát hiện tài khoản của mình nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng, chiếm giữ hoặc chuyển tiếp cho người khác mà cần kịp thời thông báo, trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xử lý đúng quy trình không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên mà còn góp phần phòng ngừa các hành vi lợi dụng giao dịch chuyển nhầm để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ﻿

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