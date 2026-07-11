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Tài khoản đột ngột nhận được 4.500.000.000 đồng không rõ người gửi, thanh niên SN 2006 lập tức trình báo cơ quan chức năng

Minh Ánh
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Nhận được 1 số tiền có giá trị đặc biệt lớn, thanh niên ở Lâm Đồng chủ động trình báo công an.

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 17h00 ngày 02/07/2026, anh Trương Quốc Huy (SN 2006) thường trú tại phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng đã đến trụ sở Công an phường Phước Hội trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 4.500.000.000 đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy số tiền trên có giá trị đặc biệt lớn và không phải của mình, anh Huy đã chủ động liên hệ, nhờ cơ quan Công an hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người chuyển nhầm để trả lại.

Anh Trương Quốc Huy đã đến trụ sở Công an phường Phước Hội trình báo vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an phường Phước Hội đã phân công cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với ngân hàng tiến hành các biện pháp tra soát, xác minh thông tin. Qua rà soát, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh N.T.V.

Đến ngày 03/07/2026, dưới sự hướng dẫn, chứng kiến của Công an phường Phước Hội và các đơn vị liên quan, anh Trương Quốc Huy đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền 4.500.000.000 đồng cho anh N.T.V theo đúng quy định của pháp luật.

Hành động đẹp của anh Trương Quốc Huy là minh chứng rõ nét cho lòng trung thực, là tấm gương sáng về tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người mất”, rất đáng được biểu dương và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Bên cạnh đó, sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Hội đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, thể hiện tinh thần chủ động, tận tụy, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Qua sự việc trên, Công an phường Phước Hội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Khi nhận được tiền chuyển nhầm, tuyệt đối không tự ý sử dụng, cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo, được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Người dân cũng cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc chuyển nhầm tiền; không chuyển trả tiền vào tài khoản khác khi chưa có sự xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan Công an, tránh bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi cố tình chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng﻿

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