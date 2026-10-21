HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Suýt hoại tử tinh hoàn vì tự đeo vòng kim loại 3cm

NHƯ LOAN/VTC News
|

Chiếc vòng kim loại đường kính 3 cm siết chặt vùng bìu suốt 10 ngày khiến nam thanh niên 24 tuổi ở Hà Nội sưng nề, loét, chảy mủ, suýt phải cắt bỏ tinh hoàn.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu cho nam thanh niên 24 tuổi, Hà Nội do vùng bìu bị chiếc vòng kim loại siết chặt kéo dài, gây sưng nề, loét và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Theo lời kể của người bệnh, anh đeo vòng với mong muốn kéo dài thời gian cương cứng và khiến vùng kín trông đầy đặn hơn. Tuy nhiên, chiếc vòng kim loại không rõ nguồn gốc, đường kính chỉ khoảng 3 cm, không có khả năng co giãn khiến vùng bìu bị thắt chặt ngay sau khi sử dụng.

Anh nhiều lần tìm cách tháo vòng tại nhà nhưng bất thành. Trong khi đó, vùng da xung quanh và hai bên bẹn liên tục bị chèn ép, cọ xát, dẫn đến trợt loét, nhiễm trùng và chảy mủ.

Dù đau đớn, anh vẫn trì hoãn việc đến bệnh viện vì tâm lý e ngại, xấu hổ. Phải đến ngày thứ 10, khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, người bệnh mới đi cấp cứu.

- Ảnh 1.

Các bác sĩ xử trí tổn thương cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Sơn)

BSCKI Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp Tiết niệu và Nam học, cho biết khi nhập viện, vùng bìu của bệnh nhân sưng to, chảy mủ, da có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ lập tức chuyển người bệnh lên phòng mổ để tháo vòng, xử lý tổn thương.

Điều khiến ê-kíp lo ngại nhất là chiếc vòng đã chèn ép vùng này trong thời gian dài, có thể cản trở máu lưu thông đến hai tinh hoàn. Nếu tình trạng thiếu máu kéo dài, mô tinh hoàn có nguy cơ hoại tử, thậm chí buộc phải cắt bỏ.

Do vòng làm bằng kim loại cứng, dày khoảng 3 mm, việc tháo bỏ không đơn giản. Các bác sĩ phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt đứt vòng ở hai vị trí, đồng thời thao tác thận trọng nhằm tránh làm tổn thương thêm các mô mềm xung quanh.

Sau khi giải phóng vùng kín khỏi chiếc vòng, ê-kíp kiểm tra và nhận thấy hai tinh hoàn chưa có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ tiếp tục cắt lọc phần da bị loét, hoại tử, làm sạch vết thương, đặt ống dẫn lưu và khâu tạo hình vùng tổn thương.

Theo bác sĩ Hiến, trường hợp này cho thấy những nguy cơ khi sử dụng dụng cụ tác động trực tiếp lên vùng sinh dục, đặc biệt là sản phẩm không rõ nguồn gốc, kích thước không phù hợp hoặc làm từ vật liệu cứng. Khi vòng siết chặt, máu có thể lưu thông kém, gây phù nề, đau đớn và tổn thương da, mô mềm. Nếu không được tháo bỏ kịp thời, tình trạng chèn ép có thể dẫn đến hoại tử, ảnh hưởng chức năng sinh dục và khả năng sinh sản.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên tự ý sử dụng các dụng cụ không bảo đảm an toàn cho vùng kín. Khi vòng bị mắc kẹt, vùng sinh dục sưng đau hoặc xuất hiện vết loét, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không cố tự tháo bằng dụng cụ không phù hợp. Tâm lý xấu hổ, e ngại không nên trở thành lý do trì hoãn cấp cứu, bởi mỗi giờ chậm trễ có thể khiến tổn thương nặng thêm.

Khi "lên đỉnh", cơ thể có thể xuất hiện 6 thay đổi bất ngờ: Điều thứ 3 ít người biết
Tags

Hà Nội

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trần Duy

tinh hoàn

vòng kim loại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại