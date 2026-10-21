Suýt hoại tử tinh hoàn vì tự đeo vòng kim loại 3cm

Chiếc vòng kim loại đường kính 3 cm siết chặt vùng bìu suốt 10 ngày khiến nam thanh niên 24 tuổi ở Hà Nội sưng nề, loét, chảy mủ, suýt phải cắt bỏ tinh hoàn.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu cho nam thanh niên 24 tuổi, Hà Nội do vùng bìu bị chiếc vòng kim loại siết chặt kéo dài, gây sưng nề, loét và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Theo lời kể của người bệnh, anh đeo vòng với mong muốn kéo dài thời gian cương cứng và khiến vùng kín trông đầy đặn hơn. Tuy nhiên, chiếc vòng kim loại không rõ nguồn gốc, đường kính chỉ khoảng 3 cm, không có khả năng co giãn khiến vùng bìu bị thắt chặt ngay sau khi sử dụng.

Anh nhiều lần tìm cách tháo vòng tại nhà nhưng bất thành. Trong khi đó, vùng da xung quanh và hai bên bẹn liên tục bị chèn ép, cọ xát, dẫn đến trợt loét, nhiễm trùng và chảy mủ.

Dù đau đớn, anh vẫn trì hoãn việc đến bệnh viện vì tâm lý e ngại, xấu hổ. Phải đến ngày thứ 10, khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, người bệnh mới đi cấp cứu.

Các bác sĩ xử trí tổn thương cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Sơn)

BSCKI Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp Tiết niệu và Nam học, cho biết khi nhập viện, vùng bìu của bệnh nhân sưng to, chảy mủ, da có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ lập tức chuyển người bệnh lên phòng mổ để tháo vòng, xử lý tổn thương.

Điều khiến ê-kíp lo ngại nhất là chiếc vòng đã chèn ép vùng này trong thời gian dài, có thể cản trở máu lưu thông đến hai tinh hoàn. Nếu tình trạng thiếu máu kéo dài, mô tinh hoàn có nguy cơ hoại tử, thậm chí buộc phải cắt bỏ.

Do vòng làm bằng kim loại cứng, dày khoảng 3 mm, việc tháo bỏ không đơn giản. Các bác sĩ phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt đứt vòng ở hai vị trí, đồng thời thao tác thận trọng nhằm tránh làm tổn thương thêm các mô mềm xung quanh.

Sau khi giải phóng vùng kín khỏi chiếc vòng, ê-kíp kiểm tra và nhận thấy hai tinh hoàn chưa có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ tiếp tục cắt lọc phần da bị loét, hoại tử, làm sạch vết thương, đặt ống dẫn lưu và khâu tạo hình vùng tổn thương.

Theo bác sĩ Hiến, trường hợp này cho thấy những nguy cơ khi sử dụng dụng cụ tác động trực tiếp lên vùng sinh dục, đặc biệt là sản phẩm không rõ nguồn gốc, kích thước không phù hợp hoặc làm từ vật liệu cứng. Khi vòng siết chặt, máu có thể lưu thông kém, gây phù nề, đau đớn và tổn thương da, mô mềm. Nếu không được tháo bỏ kịp thời, tình trạng chèn ép có thể dẫn đến hoại tử, ảnh hưởng chức năng sinh dục và khả năng sinh sản.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên tự ý sử dụng các dụng cụ không bảo đảm an toàn cho vùng kín. Khi vòng bị mắc kẹt, vùng sinh dục sưng đau hoặc xuất hiện vết loét, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không cố tự tháo bằng dụng cụ không phù hợp. Tâm lý xấu hổ, e ngại không nên trở thành lý do trì hoãn cấp cứu, bởi mỗi giờ chậm trễ có thể khiến tổn thương nặng thêm.