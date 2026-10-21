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Khi "lên đỉnh", cơ thể có thể xuất hiện 6 thay đổi bất ngờ: Điều thứ 3 ít người biết

Lam Chi
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Khi “lên đỉnh”, cơ thể không chỉ trải qua cảm giác hưng phấn mà còn xuất hiện hàng loạt thay đổi ở não bộ, tim mạch, cơ bắp và hệ thần kinh.

Theo HuffPost, cực khoái là một quá trình phức tạp, tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Chuyên gia tình dục học Sofie Roos đã lý giải những thay đổi đáng chú ý diễn ra khi con người “lên đỉnh”.

1. Não bộ giải phóng các chất tạo cảm giác hạnh phúc khi “lên đỉnh”

Theo chuyên gia Sofie Roos, khi đạt cực khoái, cơ thể giải phóng nhiều chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu trong thời gian rất ngắn.

“Hệ thống tưởng thưởng của não bộ được kích hoạt, đồng thời các chất do cơ thể sản xuất như dopamine và oxytocin được giải phóng vào máu”, nữ chuyên gia giải thích.

Theo Hiệp hội Tâm lý học Anh, dopamine đóng vai trò quan trọng trong cảm giác khoái cảm và thỏa mãn khi “lên đỉnh”. Trong khi đó, oxytocin giúp con người cảm thấy thư giãn và gần gũi hơn với “nửa kia”.

2. Khả năng chịu đau có thể tăng lên

Một thay đổi đáng chú ý khác là hệ thống giảm đau tự nhiên của cơ thể được kích hoạt. Chuyên gia Roos cho biết: “Hệ thống giảm đau tự nhiên của cơ thể cũng được kích hoạt trong lúc đạt cực khoái, góp phần khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn”.

Theo HuffPost, ngưỡng chịu đau khi đạt cực khoái có thể tăng lên tới gấp đôi so với bình thường. Phản ứng này có liên quan đến oxytocin được giải phóng từ một vùng não gọi là nhân cạnh não thất. Ngoài ra, serotonin cũng được cho là có khả năng góp phần ức chế cảm giác đau.

3. Não bộ hoạt động mạnh hơn, không phải ít đi

- Ảnh 1.

Cơ thể có nhiều thay đổi khi "lên đỉnh" (Ảnh minh họa)

Nhiều người có thể nghĩ rằng não bộ trở nên ít hoạt động khi con người chìm trong cảm giác cực khoái. Tuy nhiên, các hình ảnh quét não chi tiết lại cho thấy điều ngược lại.

Tại thời điểm đạt cực khoái, hoạt động của não bộ tăng lên đáng kể thay vì suy giảm như những quan niệm trước đây. Điều này cho thấy cực khoái không đơn thuần là phản ứng tại “vùng kín” mà còn gắn liền với những hoạt động phức tạp trong hệ thần kinh trung ương.

4. Nhịp tim, huyết áp và hơi thở thay đổi

Theo chuyên gia Roos, khi hưng phấn, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng "mạch đập nhanh hơn, huyết áp cao hơn và nhịp thở mạnh hơn". Đáng chú ý, nhịp tim có thể đạt mức cao nhất tại thời điểm cực khoái, trong khi huyết áp không nhất thiết đạt đỉnh vào đúng thời điểm này.

Cả nhịp tim và huyết áp thường trở lại mức bình thường sau khoảng 10 phút. Lưu lượng máu trong cơ thể cũng có thể tăng lên.

5. Các cơ co thắt theo nhịp

Cực khoái còn tạo ra những phản ứng rõ rệt ở hệ cơ. Chuyên gia Roos mô tả đây là "những cơn co thắt nhịp nhàng ở các cơ xung quanh vùng kín".

Các cơn co thắt thường xuất hiện cách nhau chưa đến một giây và kéo dài trong vài giây. HuffPost thông tin, việc thường xuyên đạt cực khoái cũng giúp cơ sàn chậu ở phụ nữ khỏe hơn, từ đó giảm thiểu nguy cơ tiểu không tự chủ.

6. Cơ thể dễ buồn ngủ và thư giãn

Sau cực khoái, nhiều người cảm thấy buồn ngủ, thư thái hoặc muốn nghỉ ngơi. Theo chuyên gia Roos, hiện tượng này có thể liên quan đến sự tiêu hao thể lực khi “yêu” và việc giải phóng các chất như prolactin, vasopressin và oxytocin, vốn có liên hệ với giấc ngủ.

HuffPost cũng cho biết lượng prolactin được giải phóng sau cực khoái khi "yêu" có thể cao gấp 4 lần so với khi “một mình”. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự khác biệt này vẫn chưa được hiểu rõ. Dù vậy, không phải ai cũng trải qua những phản ứng giống nhau.

"Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trải nghiệm cực khoái của mỗi người rất khác nhau. Những gì diễn ra trong cơ thể và cảm giác sau đó không giống nhau ở tất cả mọi người, đồng thời có thể thay đổi theo từng thời điểm", chuyên gia Roos lưu ý.

Nguồn: HuffPost

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