Suy thận, tổn thương não chỉ vì uống loại cà phê này

Với mong muốn giảm cân nhanh chóng, không ít người tìm đến những sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, trong đó có cà phê giảm cân. Hệ quả là nhiều trường hợp phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc, suy gan, suy tim và suy thận.

Theo báo Tuổi Trẻ, vào tháng 3/2024, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhân bị ngộ độc cấp, suy đa tạng do uống cà phê giảm cân. Người bệnh cho biết đã mua loại cà phê này qua giới thiệu của người quen, hy vọng có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống cà phê giảm cân (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, chỉ đến ngày thứ tư sau khi sử dụng, chị rơi vào tình trạng bất tỉnh, co giật toàn thân và phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy não của bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu tổn thương. Rất may, nhờ được hỗ trợ hô hấp kịp thời, sức khỏe của chị đã dần cải thiện.

Gói cà phê giảm cân còn lại của bệnh nhân được gửi đến Viện Pháp y quốc gia xét nghiệm. Kết quả phát hiện trong cà phê có chứa sibutramine – một hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược cũng như thực phẩm chức năng.

Trước đó, vào năm 2022, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một trường hợp tương tự. Bệnh nhân là nữ, 37 tuổi. Sau khi sinh con thứ ba, chị uống cà phê giảm cân được đồng nghiệp giới thiệu, loại được quảng cáo có thể giảm 4 kg chỉ sau một tuần.

Nhưng uống đến ngày thứ tư, chỉ sau 15 phút uống, bệnh nhân xuất hiện cảm giác khó thở, lạnh toát, háo nước, thân nhiệt hạ thấp bất thường. Dù được sưởi và đắp chăn, tình trạng không cải thiện. Ngay sau đó, chị được đưa đến bệnh viện huyện rồi chuyển thẳng lên Trung tâm Chống độc trong tình trạng khó thở, hôn mê và co giật. Hình ảnh chụp cắt lớp cũng cho thấy não đã bị tổn thương. Nhờ cấp cứu kịp thời, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân dần hồi phục, nhưng nguy cơ để lại di chứng vẫn chưa thể loại trừ. Kết quả giám định cho thấy cà phê giảm cân mà chị sử dụng cũng chứa sibutramine – chất độc đã bị cấm lưu hành.

Sibutramine – chất cấm núp bóng sản phẩm giảm cân

Sibutramine là một hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược cũng như thực phẩm chức năng (Ảnh minh họa).

Theo báo Người Lao Động, các sản phẩm chứa sibutramine thường khiến người dùng giảm cân nhanh bằng cách tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, làm mất hoặc ức chế cảm giác đói.

Tuy nhiên, cách giảm cân này không hề tác động tới lượng mỡ thừa. Thực tế, nó chỉ gây mất nước, rối loạn điện giải và mất cân bằng dinh dưỡng, dẫn đến hiệu quả nhất thời, không bền vững.

Các bác sĩ cảnh báo, những quảng cáo “kẹo ngậm, viên uống, trà, cà phê giảm cân thần tốc, không cần ăn kiêng hay tập luyện” tràn lan trên mạng xã hội đều là sai sự thật. Việc sử dụng sản phẩm chứa sibutramine hoặc không rõ nguồn gốc có thể gây ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng: suy kiệt, suy gan thận, sốc phản vệ, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương não, xuất huyết dạ dày,... Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong.

Hiện nay, Bộ Y tế chỉ phê duyệt một số thuốc điều trị béo phì và tất cả đều là thuốc kê đơn, cần có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa. Theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì, việc điều trị phải được tiến hành bài bản, dưới sự theo dõi y tế lâu dài, tương tự như quản lý bệnh mạn tính.

Tổng hợp