Suốt đêm bật điều hòa 26°C + bật quạt có tốt không?

Nhiều người có thói quen bật điều hoà kết hợp bật quạt khi đi ngủ.

Bật điều hòa 26 độ C có phù hợp khi ngủ không?

Vào những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen bật điều hòa ở mức 26 độ C và sử dụng thêm quạt để ngủ suốt đêm. Đây được xem là giải pháp giúp căn phòng mát nhanh hơn, tiết kiệm điện và tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu việc kết hợp điều hòa với quạt trong suốt cả đêm có thực sự tốt cho sức khỏe hay không.

Câu trả lời là có, nếu sử dụng đúng cách. Điều hòa ở mức 26 độ C được nhiều chuyên gia khuyến nghị vì đây là ngưỡng nhiệt độ tương đối phù hợp với cơ thể con người. Mức nhiệt này đủ để tạo cảm giác mát mẻ mà không quá lạnh, đồng thời giúp giảm sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài trời. Khi chênh lệch nhiệt độ quá lớn, cơ thể dễ bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài, đồng thời làm tăng nguy cơ khô da, khô mũi và đau họng.

Lợi ích khi kết hợp điều hòa và quạt

Việc bật thêm quạt khi sử dụng điều hòa cũng mang lại nhiều lợi ích. Quạt giúp luồng không khí lạnh lưu thông đều khắp căn phòng, tránh tình trạng nơi quá lạnh, nơi lại chưa đủ mát. Nhờ đó, điều hòa không cần hoạt động liên tục ở công suất cao, góp phần tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Ngoài ra, khi không khí được lưu chuyển đều, người nằm trong phòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn thay vì bị hơi lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể. Một lợi ích khác là bạn có thể cài điều hòa ở mức nhiệt cao hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy mát nhờ gió từ quạt. Chẳng hạn, thay vì để điều hòa ở 23–24 độ C, bạn có thể duy trì ở 26–27 độ C kết hợp quạt chạy số thấp. Cách này vừa giảm điện năng tiêu thụ vừa hạn chế cảm giác lạnh buốt vào nửa đêm.

Những rủi ro nếu sử dụng sai cách

Sử dụng điều hòa và quạt suốt đêm cũng cần lưu ý một số điểm. Đầu tiên, không nên để quạt hoặc luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, cổ hoặc ngực trong nhiều giờ liên tục. Điều này có thể khiến cơ thể bị mất nhiệt cục bộ, gây khô mũi, đau họng, cứng cổ hoặc đau cơ sau khi thức dậy. Đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh về hô hấp, việc để gió thổi trực tiếp càng cần tránh. Bên cạnh đó, điều hòa hoạt động nhiều giờ thường làm giảm độ ẩm trong không khí. Nếu phòng quá khô, bạn có thể cảm thấy khô da, khô mắt hoặc khát nước sau khi ngủ dậy. Để hạn chế tình trạng này, hãy uống đủ nước trong ngày, sử dụng kem dưỡng ẩm nếu cần và vệ sinh điều hòa định kỳ để đảm bảo không khí luôn sạch sẽ.

Cách sử dụng điều hòa và quạt hiệu quả hơn

Một mẹo hữu ích khác là sử dụng chế độ Sleep (Ngủ) hoặc hẹn giờ. Chế độ Sleep sẽ tự động tăng nhiệt độ khoảng 1–2 độ C sau vài giờ, phù hợp với quá trình giảm thân nhiệt tự nhiên khi ngủ. Nhờ vậy, bạn sẽ không bị lạnh vào gần sáng, đồng thời còn tiết kiệm điện đáng kể. Đối với quạt, chỉ nên để ở mức gió nhẹ hoặc trung bình. Không cần bật quạt mạnh vì mục đích chính là giúp không khí lưu thông chứ không phải làm lạnh trực tiếp. Nếu có quạt trần hoặc quạt tuần hoàn không khí, đây sẽ là lựa chọn hiệu quả hơn so với quạt cây hướng thẳng vào người.