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Súng máy DSS hiện đại nhất vượt qua thử thách khắc nghiệt

Bạch Dương
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Sau khi thử nghiệm trên chiến trường Ukraine, Quân đội Séc đã chấp nhận súng máy DSS vào biên chế.

Súng máy DSS hiện đại nhất vượt qua thử thách khắc nghiệt trong chiến đấu - Ảnh 1.

Quân đội Séc đã nhận được những khẩu súng máy hiện đại nhất thuộc loại DSS. Vũ khí này đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến trường ở Ukraine và được bàn giao cho Tiểu đoàn Cơ giới số 42 "Thánh Wenceslas".

Nhiệm vụ của tiểu đoàn là tiến hành thử nghiệm chuyên sâu súng máy, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong việc sử dụng chúng và chuyển giao những phát triển có giá trị thu được trong quá trình hoạt động thực tế cho nhà sản xuất.

"Chúng tôi vô cùng tự hào về việc Tiểu đoàn Cơ giới số 42 là một trong hai đơn vị chiến đấu thuộc toàn bộ Quân đội Cộng hòa Séc được giao nhiệm vụ sử dụng loại vũ khí này để trải qua quá trình thử nghiệm dài và nghiêm ngặt", đại diện đơn vị cho biết.

Tiểu đoàn 42 đã nhận được từ nhà sản xuất DSS:

  • Súng máy PZD 556 sử dụng đạn 5.56×45mm;
  • Súng máy PZD 762 sử dụng đạn 7.62×51mm;
  • Súng máy Mk.24 sử dụng đạn 5.56×45mm.
Súng máy DSS hiện đại nhất vượt qua thử thách khắc nghiệt trong chiến đấu - Ảnh 2.

Súng máy DSS đang phục vụ trong Quân đội Séc bao gồm các phiên bản PZD 556; PZD 762; Mk.24.

DSS là một công ty mới đầy tham vọng của Cộng hòa Séc, chuyên thiết kế, phát triển và sản xuất vũ khí nhỏ.

Vào năm 2023, các đơn vị Ukraine đã nhận được súng máy PZD 556 từ Séc, loại súng được sử dụng trong điều kiện chiến đấu.

Súng máy PZD 556 bắn đạn 5.56×45mm có khối lượng 6,8kg, tầm bắn hiệu quả từ 600 - 1200m và tốc độ bắn trong khoảng 800 - 1100 viên/phút. Chiều dài của vũ khí là 875 - 975mm/935 - 1015mm, tùy thuộc vào cấu hình.

Súng máy PZD 762 sử dụng đạn 7,62×51mm, nặng 7,3kg, có tầm bắn 800 - 3.500m và tốc độ bắn 800 - 1.100 viên/phút. Chiều dài của khẩu súng là 935 - 1.015mm/1.085 - 1.165mm.

Mẫu súng máy mới nhất của DSS là Mk.24 sử dụng đạn 5.56×45mm - được giới thiệu vào năm 2024.

Khẩu súng này nặng 6,4kg, có tầm bắn hiệu quả từ 600 - 1.200m và tốc độ bắn từ 550 - 900 viên/phút. Chiều dài của vũ khí là 913 - 998mm/970 - 1.055mm.

Theo Militarnyi
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Tags

Ukraine

vũ khí

súng máy

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