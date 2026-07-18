Truyền thông quốc tế đưa tin về một trong những nhà máy điện lớn nhất ở Nga: Sự kiện lớn sắp diễn ra!

Công trường đang được chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng.

Theo trang Interesting Engineering, nhà máy điện hạt nhân Leningrad (NPP) sắp nhận được lô hàng cuối cùng của thiết bị thu gom lõi lò phản ứng. Thiết bị này vừa hoàn thành hành trình dài 2.000 km bằng đường thủy đến bến tàu ở Sosnovy Bor, phía tây St. Petersburg, Nga. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình nâng cấp nhà máy điện hạt nhân, tạo tiền đề cho việc xây dựng lò phản ứng cuối cùng tại địa điểm này.

Với công suất phát điện lắp đặt là 4.400 MWe, nhà máy điện hạt nhân Leningrad là một trong những nhà máy điện lớn nhất ở Nga, cung cấp hơn 55% nhu cầu điện của St. Petersburg và vùng Leningrad. Đi vào hoạt động lần đầu năm 1973, nhà máy điện hạt nhân Leningrad từng có bốn lò phản ứng RBMK-1000 ở thời kỳ đỉnh cao, và hiện đang được loại bỏ dần sau khi hoàn thành vòng đời hoạt động.

Để thay thế chúng, Nga đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân Leningrad-II tại một địa điểm lân cận, nơi sẽ đặt bốn tổ máy VVER-1200, với mục tiêu cung cấp điện đến những năm 2080, và có thể thêm hai thập kỷ nữa nếu được gia hạn. Công việc tại địa điểm này đã bắt đầu, ngay cả khi các tổ máy số 3 và 4 của nhà máy Leningrad ban đầu vẫn đang hoạt động.

Bộ bắt lõi

Còn được gọi là bẫy lõi hoặc thiết bị định vị sự nóng chảy của lõi, bộ thu lõi là một thiết bị an toàn được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Được làm bằng thép chịu nhiệt, bộ thu lõi được thiết kế để giữ vật liệu lõi nóng chảy trong trường hợp sự cố tan chảy hạt nhân và ngăn không cho nó rò rỉ ra môi trường.

Trước đó, Interesting Engineering đã đưa tin về việc lắp đặt một thiết bị thu gom lõi nặng 132 tấn tại Tổ máy số 7, còn được gọi là Leningrad II-3 của nhà máy điện hạt nhân. Giờ đây, Rosenergoatom, công ty vận hành nhà máy điện thuộc sở hữu nhà nước của Nga, đã xác nhận rằng thiết bị thu gom lõi cho Tổ máy số 8, hay Leningrad II-4, đã đến Sosnovy Bor, cách St.Petersburg 100 km.

Trong hơn 16 ngày, thiết bị thu gom lõi lò phản ứng đã di chuyển 2.000 km từ cơ sở sản xuất của nó ở Syzran, tây nam nước Nga, dọc theo sông Volga, đi qua các hồ và sông khác để đến Vịnh Phần Lan và cuối cùng là bến tàu Sosnovy Bar. Công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Leningrad-II chỉ cách bến tàu 5km, và thiết bị thu gom lõi lò phản ứng đang được chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của hành trình.

Sự kiện quan trọng nhất

Việc xây dựng Tổ máy số 7 (Leningrad II-3) bắt đầu vào tháng 3 năm 2024, và bộ thu lõi đã được lắp đặt vào tháng trước. So với đó, việc xây dựng Tổ máy số 8 (Leningrad II-4) bắt đầu muộn hơn một năm vào tháng 3 năm 2025, nhưng việc lắp đặt bộ thu lõi diễn ra nhanh hơn nhiều.

“Chúng tôi đặt mục tiêu lắp đặt thùng chứa lõi lò phản ứng vào giếng lò phản ứng sớm hơn hai tháng so với kế hoạch,” ông Vladimir Pereguda, Giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Leningrad, cho biết. “Điều này sẽ cho phép chúng tôi đẩy nhanh tiến độ công việc tại công trường và chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện quan trọng nhất đối với bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào đang xây dựng – việc lắp đặt thùng lò phản ứng.”

Tất cả các lò phản ứng được đưa vào vận hành tại Leningrad-II đều là các tổ máy VVER-1200, nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 3 hàng đầu của Nga được xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu. Các lò phản ứng này sản xuất 1.200 MW điện năng và 3.200 MW nhiệt năng, đồng thời hoạt động liên tục trong 18 tháng trước khi cần tiếp nhiên liệu.

Việc lắp đặt thành công bẫy nóng chảy tại tổ máy mới của nhà máy Leningrad là một minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ hạt nhân hiện đại. Bằng cách tích hợp các giải pháp ngăn ngừa chủ động và thụ động, ngành năng lượng nguyên tử đang ngày càng chứng minh được độ tin cậy cao, biến những rủi ro lý thuyết thành các bài toán kỹ thuật đã có lời giải đáp an toàn và triệt để.