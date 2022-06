Sữa mẹ càng đặc thì càng tốt cho con? Sự thật về màu sữa mẹ không phải ai cũng biết

Vì sao sữa mẹ lại có màu khác nhau?

Có nhiều ý kiến cho rằng sữa mẹ chỉ có một màu, nhưng trên thực tế, qua từng giai đoạn nuôi con, thực phẩm mẹ ăn hay loại thuốc mẹ uống cũng đều ảnh hưởng tới màu sắc sữa mẹ.

Sữa mẹ màu vàng, vàng đậm, vàng đục, cam

Sữa mẹ có màu vàng nhạt, vàng đậm, vàng đục, cam được xác định là sữa non.

Sữa non xuất hiện trong giai đoạn cuối thai kỳ và vài ngày đầu tiên sau khi trẻ chào đời. Sữa non có màu vàng bởi có chứa nhiều beta-carotene. Tuy sữa non có số lượng ít nhưng lại chứa lượng đạm nhiều hơn 10 lần so với sữa trưởng thành và gấp 20 lần so với các loại sữa khác.

Sữa non thường có màu vàng, đặc sánh.

Thêm vào đó, trong sữa non còn chứa nhiều kháng thể như IgG, IgA, IgF… giúp tăng hệ miễn dịch và bảo vệ đường tiêu hóa giúp trẻ tăng cường thể lực, khỏe mạnh và phát triển tối đa.

Ngoài ra, việc sữa mẹ có màu vàng đục còn do mẹ ăn nhiều các thực phẩm có màu vàng, màu cam như cà rốt, bí đỏ, xoài, cam quýt, ngô vàng, cà chua, nghệ,…

Sữa mẹ màu trắng trong, trắng đục, màu nước vo gạo

"Sữa mẹ màu trắng trong có tốt không" là băn khoăn của nhiều mẹ khi thấy sữa chuyển từ màu vàng sang màu trắng.

Mẹ không cần quá lo lắng vì sữa mẹ trong như nước gạo là loại sữa được tiết ra khoảng từ ngày thứ 10 sau sinh, hay còn gọi là sữa chuyển tiếp.

Sữa chuyển tiếp sẽ có màu trắng như nước gạo.

Sữa mẹ có màu hồng, đỏ

Sữa mẹ màu hồng, đỏ có thể là do có máu trong sữa. Nguyên nhân thường gặp là từ các tổn thương từ núm vú gây chảy máu hoặc do nhiễm Serratia marcescens, một loại trực khuẩn gram âm. S.marcescens sản sinh ra một chất sắc tố có màu đỏ cam gọi là Prodigiosin – gây nên nhiều bệnh, thậm chí là tử vong sớm ở trẻ sơ sinh. Khi sữa mẹ chuyển sang màu hồng bất kể vì lý do gì, mẹ nên ngừng cho bé bú sữa và đi khám để được bác sĩ tư vấn khắc phục.

Sữa mẹ phân tách làm hai màu

Khi mẹ vắt sữa cho vào chai/túi và bảo quản trong tủ lạnh sẽ gặp phải tình trạng sữa mẹ phân tách làm hai màu. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy hai lớp rõ rệt. Lớp sữa bên trên có màu trắng đục và thường đậm đặc hơn, trong khi lớp sữa dưới loãng hơn. Điều này hoàn toàn bình thường, không phải dấu hiệu sữa bị hỏng. Mẹ chỉ cần làm ấm, lắc nhẹ bình sữa rồi tiếp tục cho trẻ sử dụng như bình thường.

Sữa mẹ sau khi trữ đông sẽ bị phân tách làm hai màu.

Sữa mẹ màu vàng tốt hay màu trắng tốt?

Sữa mẹ được sản sinh theo nhu cầu và tình hình sức khỏe của cả mẹ và bé. Sữa mẹ có màu trắng hay màu vàng đều hoàn toàn bình thường và đủ dưỡng chất để nuôi con.

Màu sữa sẽ khác nhau ở từng giai đoạn cho con bú nhưng đều có tác dụng tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, góp phần loại trừ các vi khuẩn tấn công cơ thể non yếu của trẻ.

Sữa mẹ đặc hay loãng thì tốt cho bé?

Đặc và loãng là hai đặc điểm của sữa mẹ được rất nhiều người quan tâm và băn khoăn không biết sữa như thế nào thì sẽ tốt hơn cho con.

Sữa mẹ đặc

Sữa mẹ đặc sẽ có màu trắng đục hoặc trắng ngà, vàng nhạt. Khi trữ trong ngăn đông hoặc ngăn mát sẽ thấy một lượng chất béo dày nổi lên ở lớp phía trên. Sữa non cũng có kết cấu đặc sánh, rất bổ dưỡng đối với trẻ.

Sữa mẹ đặc mang lại nhiều tác dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:

● Sữa mẹ đặc có chứa nhiều protein, trong đó 50% hàm lượng protein là các globulin miễn dịch (đa phần là IgA) giúp chống vi khuẩn, virus gây bệnh, tăng sức đề kháng cho trẻ trước các bệnh thông thường và bệnh tim mạch.

● Trong ít nhất 6 tháng đầu, trẻ bú sữa mẹ đặc sẽ có thể tránh được nhiều loại bệnh cấp tính và mãn tính chẳng hạn tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp…

Sữa mẹ đặc chứa nhiều dinh dưỡng bổ sung cho trẻ.

Sữa mẹ loãng

Sữa mẹ loãng thường có màu trắng trong, gần giống với màu của nước vo gạo, đây cũng là dấu hiệu nhận biết sữa trưởng thành tiết ra sau sữa non.

Nhiều chị em mới sinh thường gặp phải tình trạng sữa bị loãng và cảm thấy lo lắng vì sợ không cung cấp đủ dưỡng chất con sẽ không tăng cân.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Đoàn Ngọc Minh – Phó khoa Sản, bác sĩ phụ trách chương trình "Nuôi con bằng sữa mẹ" của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Vì trên thực tế, thành phần của sữa mẹ về cơ bản đều giống nhau với khoảng 80 – 90% là nước, 10 – 20% là các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất.

Khi nhìn bằng mắt thường, mẹ có thể thấy sữa bị loãng nhưng thực chất thành phần của sữa lại không thay đổi và không ảnh hưởng tới cân nặng của trẻ.

Việc trẻ bú mẹ chậm tăng cân chủ yếu do các nguyên nhân:

● Mẹ không có đủ lượng sữa cho trẻ bú, khiến cơ thể bé thiếu nhiều dưỡng chất cần thiết để phát triển.

● Hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động không hiệu quả dẫn đến khả năng hấp thụ thức ăn kém nên không nhận được chất dinh dưỡng đầy đủ. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ chậm phát triển cả thế chất và trí tuệ.

Bên cạnh đó, trẻ bú mẹ nhưng vẫn không tăng cân còn do chế độ dinh dưỡng của mẹ chưa đảm bảo hoặc cho con bú chưa đúng cách.

Chính vì vậy, bác sĩ Đoàn Ngọc Minh nhấn mạnh, để sữa mẹ đặc, giúp con tăng cân đều thì các mẹ sau sinh cần xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học với đầy đủ các nhóm chất; cho bé bú đều đặn theo cữ và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc từ 6 – 8 tiếng mỗi ngày, tránh xa căng thẳng mệt mỏi.

