Su hào xào trứng - món ăn giản dị mà ngon cho bữa cơm mùa đông

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị:

1 củ su hào

2 quả trứng

2 quả ớt sừng

8ml rượu nấu săn

3g muối

Dầu ăn

Cách làm:

Su hào gọt vỏ, rửa sạch rồi thái sợi, ớt sừng thái sợi như su hào.

Đập trứng vào bát, thêm rượu nấu ăn và chút muối vào đánh tan. Đun nóng dầu ăn trong chảo rồi cho trứng vào đánh tơi, khi trứng chín thì cho ra bát. Đổ một ít dầu ăn vào chảo, cho su hào và ớt sừng vào đảo đều.

Nêm thêm chút muối rồi xào cho đến khi su hào chín. Cuối cùng đổ trứng vào đảo đều là xong.

Thành phẩm:

Su hào là loại rau củ của mùa đông, trong su hào chứa nhiều loại vitamin đặc biệt là vitamin C. Lượng vitamin C có trong su hào gấp 7 lần táo, gấp 16 lần lê và gấp 20 lần so với củ cải. Mặt khác su hào lại giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa.

Món ăn chế biến từ su hào có khá nhiều cách khác nhau từ xào, muối chua hay nấu canh cũng đều rất ngon. Nhưng bạn đã bao giờ xào thử su hào với trứng và ớt chưa? Hẳn sẽ rất ngon lắm đấy.