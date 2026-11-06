Sốt xuất huyết khó dự báo, một người có thể mắc bệnh nhiều lần

Sốt xuất huyết lưu hành quanh năm, không còn theo mùa rõ rệt như trước. Cả 4 tuýp virus Dengue cùng tồn tại ở Việt Nam làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm và bệnh nặng.

Ngày 6-11, tại Hà Nội, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị sốt xuất huyết Dengue 2026, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại hội nghị, TS-BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 170.600 ca mắc sốt xuất huyết và 21 trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Miền Nam chiếm 66,8% tổng số ca mắc, Tây Nguyên 17,5%, miền Trung 9,8% và miền Bắc 5,9%.

Theo ông Hoàng Minh Đức, dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, sốt xuất huyết vẫn lưu hành tại Việt Nam. Trước diễn biến ngày càng khó lường của dịch bệnh, ngành y tế đang rà soát, đánh giá hiệu quả các giải pháp hiện có, cập nhật tiến bộ khoa học và tìm kiếm những biện pháp phòng bệnh chủ động, phù hợp hơn.

Phân tích về diễn biến dịch, GS-TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết, sau đợt bùng phát năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, dịch bệnh không còn diễn biến theo mùa hay chu kỳ rõ rệt như trước. Hiện cả 4 tuýp virus Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4) đều lưu hành tại Việt Nam. Trong đó, tuýp 1 và 2 chiếm ưu thế với khoảng 90% số ca mắc. Đặc biệt, tuýp 3 tái xuất hiện từ cuối năm 2024, sau nhiều năm không được phát hiện.

Số liệu giám sát tại khu vực phía Nam trong tháng 9-2026 cho thấy, DENV-2 chiếm 69%, DENV-1 chiếm 27,5% trong các mẫu xác định được tuýp virus. Do các tuýp virus không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc sốt xuất huyết tới 4 lần.

Theo GS-TS Nguyễn Văn Kính, hơn 90% người nhiễm virus Dengue không có triệu chứng lâm sàng nhưng vẫn có thể trở thành nguồn lây. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, đô thị hóa và tình trạng muỗi kháng hóa chất cũng khiến dịch bệnh khó dự báo, kiểm soát hơn.

GS Nguyễn Văn Kính phân tích nguy cơ tái nhiễm sốt xuất huyết do 4 tuýp virus Dengue cùng lưu hành

Ông cũng lưu ý, bệnh thường diễn biến qua giai đoạn sốt và giai đoạn nguy hiểm. Trong khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi người bệnh bắt đầu hạ sốt, các biến chứng vẫn có thể xuất hiện. Do đó, người bệnh không nên chủ quan khi thấy hết sốt mà cần tiếp tục theo dõi các dấu hiệu cảnh báo và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, GS-TS Nguyễn Văn Kính cho rằng cần kết hợp tiêm vắc-xin, diệt muỗi, lăng quăng và điều trị kịp thời để giảm số ca mắc, hạn chế tử vong. Tiêm vắc-xin là một trong những biện pháp dự phòng cần được quan tâm, kết hợp với loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, hạn chế nơi sinh sản của muỗi và tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh.