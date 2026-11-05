HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết

Mai Lê
|

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân khởi phát triệu chứng khi đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

- Ảnh 1.

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Ngày 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin về trường hợp tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP Hồ Chí Minh, nơi khởi phát bệnh trước khi trở về Đắk Lắk và nhập viện điều trị.

Bệnh nhân là N.T.T. (40 tuổi, nam, trú tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk), làm nghề thợ hồ tại phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu nhưng tự mua thuốc điều trị tại nhà trọ. Chiều tối 30/10, bệnh nhân đi xe khách về Đắk Lắk.

Sáng 31/10, người nhà đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Tây Hòa trong tình trạng sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn, đau nhức các khớp, đau bụng vùng thượng vị và ăn uống kém. Kết quả xét nghiệm nhanh NS1 dương tính với virus Dengue. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 4, có dấu hiệu cảnh báo, theo dõi xuất huyết tiêu hóa và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị.

Rạng sáng 1/11, bệnh nhân diễn biến nặng, xuất hiện ngưng tim, rối loạn nhịp tim, huyết áp khó đo, nổi vân tím toàn thân và suy giảm chức năng nhiều cơ quan. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi, tử vong lúc 5 giờ 40 phút cùng ngày.

Theo chẩn đoán cuối cùng của bệnh viện, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nghi từ đường tiêu hóa, biến chứng suy đa tạng, tổn thương thận cấp, phổi, gan, tăng kali máu, tiêu chảy nhiễm khuẩn, viêm phổi và sốt xuất huyết Dengue.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CDC tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Y tế Tây Hòa và Trạm Y tế xã Tây Hòa điều tra dịch tễ tại gia đình và khu vực xung quanh nơi bệnh nhân cư trú. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để phân lập virus. CDC tỉnh cũng thông tin đến CDC TP.HCM để phối hợp xác minh tại nơi bệnh nhân sinh sống và làm việc trước khi khởi phát bệnh.

Qua điều tra ban đầu, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân tại xã Tây Hòa chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết Dengue từ đầu năm đến thời điểm này. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục xác minh, đánh giá những yếu tố dịch tễ liên quan.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý mua thuốc hoặc kéo dài việc điều trị tại nhà. Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn ói, mệt lả, chảy máu bất thường, tay chân lạnh hoặc có biểu hiện bất thường sau giai đoạn sốt, cần đến cơ sở y tế ngay.

Người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng tránh muỗi đốt để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh.

Nước dừa: Cách uống ĐÚNG – SAI nhiều người Việt vẫn đang mắc phải
Tags

Đắk Lắk.

sốt xuất huyết

sốt xuất huyết Dengue

đak lak

TP Hồ Chí Minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại