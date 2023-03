Sốt cao, đau đầu, nam thanh niên đi khám và phát hiện mắc căn bệnh chẳng ngờ tới

Người nhà bệnh nhân cho hay trước khi vào viện, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau họng, chảy nước mũi. Bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán viêm đường hô hấp, được cho dùng thuốc tại nhà nhưng không hiệu quả.

Đến ngày thứ 3 của bệnh, người bệnh xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội, sốt cao liên tục kèm buồn nôn và được gia đình đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện E.

Kết quả khám cho thấy bệnh nhân mắc viêm màng não nhiễm khuẩn do vi khuẩn Haemophilus Influenza (viết tắt là HI) gây ra. Điều đáng nói là viêm màng não mủ do vi khuẩn HI hay gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn này có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm, điều trị phức tạp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Sau 3 ngày, người bệnh đã hết sốt và sau 5 ngày, cơn đau đầu của người bệnh đã được đẩy lùi và sức khỏe dần ổn định sau 14 ngày điều trị.

BS CKII Đào Văn Cao – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện E) cho biết, viêm màng não là tình trạng nhiễm trùng cấp tính của màng não, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn...

Nam thanh niên đang được bác sĩ khám, nguồn ảnh: Thanh Xuân.

Viêm màng nhiễm khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính ở màng não do một số vi khuẩn gây nên, vì vậy việc điều trị kháng sinh kịp thời là rất cần thiết.

Viêm màng nhiễm khuẩn ở người lớn tùy theo từng nguyên nhân và cơ địa người bệnh mà mức độ biểu hiện và nguy hiểm khác nhau. Người bệnh nặng có thể xuất hiện lú lẫn, mê sảng hoặc kích thích, co giật, thậm chí rơi vào trạng thái nguy kịch. Bệnh làm tổn thương hệ thần kinh, biến chứng viêm não, áp xe não, thậm chí nguy cơ tử vong hay di chứng như điếc, động kinh...

Cẩn trọng với những yếu tố nguy cơ

Đối với trường hợp bệnh nhân 29 tuổi này, điều trị không hề đơn giản, theo bác sĩ Cao. Người bệnh đã có tiền sử viêm màng não cách đây 3 năm và không xác định được nguyên nhân gây bệnh. Thêm nữa người bệnh mắc bệnh lý viêm xoang mãn tính (từ năm 13 tuổi) - đây là yếu tố nguy cơ khiến các vi khuẩn này có thể từ tai mũi họng, xoang đi theo đường kế cận vào màng não hoặc đi theo đường máu…

Viêm màng não có thể xảy ra với bất kể đối tượng nào. Ở người lớn bị viêm màng não thường có triệu chứng điển hình hơn, song đôi khi khó chẩn đoán do dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh lý khác.

Ngoài ra, người bệnh có thể tái nhiễm bệnh bất kỳ lúc nào nếu có điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập. Mặc dù đây là bệnh có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh nhưng tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn cũng là một khó khăn trong cuộc chiến với bệnh lý này.

Theo các chuyên gia truyền nhiễm, cách phòng bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn do HI quan trọng nhất là tiêm phòng vắc xin. Tất cả trẻ em đều cần được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh do Hib gây ra từ lúc 2 tháng tuổi.

Đối với người bệnh có tiền sử mắc viêm màng não nhiễm khuẩn hoặc có các bệnh lý nền dẫn đến nguy cơ mắc bệnh cao thì người bệnh cần chú ý đến các triệu chứng bất thường như sốt cao, đi kèm với cơn đau đầu, ù tai, đau vùng gáy và lan đến khớp bả vai, sợ ánh sáng, nôn vọt, co giật... Khi có những dấu hiệu này hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế.