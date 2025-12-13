Sống thọ hay không phụ thuộc vào năm 69 tuổi: Nếu vẫn dễ dàng làm được 5 việc này, về cơ bản họ có thể sống đến 90 tuổi

Ở nhiều quốc gia, tuổi thọ trung bình đã tăng lên đáng kể, nhưng các bác sĩ lão khoa cho rằng khoảng thời gian từ 65 đến 70 mới là giai đoạn phân tách rõ rệt giữa người "già khỏe" và "già yếu". Trong đó, 69 tuổi được xem là một mốc quan trọng, phản ánh khá chính xác khả năng sống thọ của một người trong những năm tiếp theo.

Nếu ở độ tuổi này, thể chất và tinh thần vẫn duy trì được năm khả năng cơ bản dưới đây, các nghiên cứu lớn chỉ ra rằng cơ hội sống khỏe đến 90 tuổi là hoàn toàn khả thi.

Tuổi 69 và sự phân hoá sức khỏe rõ rệt

Ở ngưỡng gần 70, cơ thể bắt đầu bộc lộ rõ sự khác biệt giữa mỗi người. Có người vẫn đi lại nhanh nhẹn, tự lo được sinh hoạt cá nhân, trí nhớ ổn định. Nhưng cũng có người bước đi chậm chạp, ngủ không ngon, ăn uống kém, hoặc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng những thay đổi nhỏ này không chỉ là dấu hiệu "tuổi cao" như nhiều người vẫn nghĩ, mà đôi khi là chỉ dấu sớm của bệnh tim mạch, tiểu đường, suy giảm nhận thức hay nguy cơ đột quỵ.

Về mặt sinh lý, bước sang cuối tuổi 60, mạch máu bắt đầu kém đàn hồi, khả năng điều hòa huyết áp giảm, hệ miễn dịch suy yếu và sự chuyển hóa trong cơ thể trở nên chậm hơn. Đó là lý do tuổi 69 được coi là "nút thắt" quan trọng. Nếu vượt qua cột mốc này với thể trạng ổn định, tốc độ lão hóa trong nhiều trường hợp sẽ chậm lại, giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe lâu hơn trong thập kỷ kế tiếp.

Nếu 69 tuổi bạn còn làm tốt 5 điều này, cơ bản có thể sống tới 90

Nghiên cứu Dài hạn về Lão hóa Khỏe mạnh ở Trung Quốc cho thấy những người chủ động thực hiện sáu việc quan trọng trước tuổi 69 có nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tàn tật trước tuổi 90 thấp hơn gần 70%. Nếu 69 tuổi bạn còn làm tốt 5 điều này, cơ bản có thể sống tới 90.

Dấu hiệu đầu tiên nằm ở khả năng kiểm soát huyết áp

Huyết áp ổn định ở mức an toàn là một trong những yếu tố bảo vệ mạch máu tốt nhất. Người lớn tuổi thường có huyết áp dao động lớn theo thời điểm trong ngày, nhưng nếu ở tuổi 69 mà các chỉ số vẫn ổn định, không xuất hiện tình trạng chóng mặt khi đứng dậy hay đau đầu kéo dài, đó là tín hiệu rất tích cực cho hệ tim mạch.

Dấu hiệu thứ hai là đường huyết

Người bước qua 65 tuổi có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác. Vì vậy, một người 69 tuổi vẫn duy trì được đường huyết ổn định, ăn uống bình thường, ít khát nước hoặc mờ mắt, thường là người có hệ chuyển hóa nói chung còn hoạt động khá tốt.

Thứ ba, thể trọng cũng là yếu tố quan trọng không kém

Những thay đổi bất thường về cân nặng dù tăng hay giảm đều có thể báo hiệu vấn đề sức khỏe. Sụt cân có thể liên quan tới suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh lý nghiêm trọng; trong khi tăng cân đột ngột dễ kéo theo nguy cơ tim mạch và rối loạn mỡ máu.

Nếu cân nặng ở tuổi 69 duy trì ổn định, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn giữ được cân bằng về chuyển hóa và hấp thu.

Thứ tư là khả năng vận động

Vận động là thước đo phản ánh chính xác tình trạng của cơ bắp, xương khớp và hệ tim mạch. Một người ở tuổi 69 vẫn có thể đi bộ nhanh mỗi ngày, leo cầu thang không quá khó khăn hay đơn giản là tự làm các công việc trong nhà mà không mệt mỏi quá mức, thường sẽ có sức bền tốt hơn nhiều người cùng độ tuổi. Hoạt động thể chất đều đặn cũng góp phần duy trì trí nhớ và giảm nguy cơ đột quỵ.

Cuối cùng, sức khỏe tinh thần và đời sống xã hội đóng vai trò không thể thiếu

Người lớn tuổi càng duy trì được thói quen trò chuyện, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng hay học hỏi điều mới lạ, càng giữ được bộ não linh hoạt. Ngược lại, sự cô lập xã hội là yếu tố làm tăng nhanh nguy cơ suy giảm nhận thức và trầm cảm ở người cao tuổi.

Mốc tuổi không phải định mệnh, mà là lựa chọn sống

Các bác sĩ cho rằng tuổi 69 không phải là "điểm rơi" của sự lão hoá, mà là thời điểm mỗi người thể hiện rõ nhất cách họ đã sống trong những năm trước đó. Những thói quen tốt - dù nhỏ - nếu được duy trì đều đặn như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, vận động thường xuyên, ăn uống điều độ, bổ sung sữa, thực phẩm dinh dưỡng và giữ tinh thần vui vẻ, sẽ mang lại lợi ích lớn hơn bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào.

Một cơ thể ổn định ở tuổi 69 gần như luôn kéo theo một tuổi 70 nhẹ nhàng và một tuổi 80 khỏe mạnh. Và khi đã đi được đến đó, việc sống đến 90 thực sự không còn là điều hiếm hoi.