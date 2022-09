Sống thọ đến 90 tuổi mà không đau ốm, người dân ở hòn đảo này cất giữ 6 bí quyết đơn giản

Ikaria là hòn đảo thuộc Hy Lạp, nằm ở cực Đông của Địa Trung Hải, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 30 dặm. Cũng giống như các hòn đảo khác, Ikaria cũng có vịnh đảo xinh đẹp hay những vách đá dựng đứng. Tuy nhiên, điểm khác biệt của hòn đảo này là người dân ở đây sống thọ hơn nhiều lần so với dân số trên toàn thế giới.

Theo Guardian, người dân ở đây có tuổi thọ trung bình cao hơn 10 năm so với phần còn lại của châu Âu và châu Mỹ, khoảng 1/3 người Ikaria sống ở độ tuổi 90. Không chỉ sống thọ người dân nơi này còn có tỷ lệ mắc ung thư và các bệnh tim mạch thấp hơn nhiều. Họ ít bị chứng mất trí nhớ và vẫn duy trì hoạt động thể chất cho đến tuổi 90.

Chính vì lý do này, hòn đảo trở thành chủ đề của rất nhiều cuộc nghiên cứu, khảo sát của các chuyên gia trên toàn thế giới. Câu hỏi mà ai cũng băn khoăn là: Bí quyết giúp người dân trên đảo sống lâu, sống thọ và sống khoẻ đến vậy?

Trong cuốn sách của Diane Kochilas có tựa đề “Ikaria: Lessons on Food, Life, and Longevity from the Greek Island Where People Forget to Die” (tạm dịch: Ikaria: Bài học về thức ăn, cuộc sống và sự trường thọ từ hòn đảo Hy Lạp nơi mọi người quên chết) có đề cập đến một số yếu tố chủ chốt giải thích phần nào câu hỏi thắc mắc ở trên.

Dưới đây là 6 bí mật sống thọ đơn giản của người dân tại hòn đảo này:

1. Cây nhà lá vườn, có gì ăn nấy

Nhiều cư dân trên đảo từ 80 tuổi trở lên nhớ lại cuộc sống nghèo khổ, thức ăn thiếu thốn, nhất là thịt. Họ ăn một cách tằn tiện vì không có nhiều để ăn, và họ chỉ ăn những thứ từ vườn nhà trồng được, đánh bắt được từ biển hay săn bắt hái lượm được trong rừng.

Một nghiên cứu về người Ikaria của đại học Athens được thực hiện. Tiến sĩ Christina Chrysohoou, bác sĩ tim mạch nhận thấy chế độ ăn của người dân tại đây có nhiều đậu và rau địa phương. Trong các thực phẩm này có chất chống oxy hóa cao gấp 10 lần so với rượu vang đỏ. Người dân cũng ăn nhiều khoai tây và sữa dê, ăn ít thịt, hạn chế đường tinh luyện.

Theo Chryssohoou, chế độ ăn của người Ikaria không giống cư dân các đảo Hy Lạp khác. Có thể điều này khiến tuổi thọ của họ cao hơn. Họ uống nhiều trà thảo mộc và một lượng nhỏ cà phê, mức calo tiêu thụ mỗi ngày không cao.

2. Thưởng thức các giấc ngủ

Khi tới Ikaria, bạn sẽ thấy người dân ngủ rất nhiều. Cô Kochilas - tác giả của cuốn sách cho biết không biết do nhiệt độ hay môi trường trong lành nhưng tới đây có thể ngủ gần 10 tiếng/ngày, thậm chí khi ánh nắng đã tràn ngập trong phòng, vẫn có thể ngủ rất say sưa. Người dân trên đảo cũng vậy, nhưng họ thường ngủ những giấc ngắn.

Chia sẻ thêm cô cho biết không chỉ ngủ buổi đêm mà người dân ở đây đều có giấc ngủ trưa. Họ cho rằng giấc ngủ trưa giúp bạn được "sống 2 ngày trong 1 ngày" và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

3. Sống chậm và không quan tâm đến giờ giấc

Nhịp sống trên đảo Ikaria diễn ra chậm rãi, khoan thai và không vội vàng, nên mọi người có cơ hội tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Ngay cả khi đi mua hàng, họ cũng "tám chuyện" cả 20 phút và dành nhiều thời gian để thư giãn.

Người Ikari không quan tâm đến giờ giấc, họ không có khái niệm đi muộn. Họ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Và khi bạn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như vậy, bạn nhận thức rõ hơn và hòa làm một với cơ thể của bạn, trong một trạng thái thiền định.

4. Bỏ qua mọi chuyện

Cư dân đảo Ikaria có cách sống tự nhiên thoải mái, không căng thẳng và dễ tha thứ, như người Hy Lạp nói "Đừng cố chấp điều xấu".

Tại đây, văn hoá địa phương cho phép và tôn trọng sự thoải mái riêng tư. Hàng năm người dân tổ chức lễ hội Panygyria. Tại đây mọi người cùng nhau uống rượu, nhảy múa, thả lỏng và tận hưởng bầu không khí sôi động.

5. Đi bộ

Bài tập đơn giản như đi bộ vừa tốt cho cơ thể vừa tốt cho trí óc. Nói cách khác, họ luôn vận động, không bao giờ ngồi yên.

6. Để cơ thể tự chữa lành

Nếu mắc bệnh nhẹ, người dân Ikaria chuyển sang điều trị bằng thảo dược. Nhưng đa số, họ để cơ thể tự hồi phục chứ không sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị công nghệ cao.

Người Ikaria không chỉ sống lâu mà khi qua đời đa phần trong trạng thái tự nhiên không bệnh tật. The Guardian từng đăng tải câu chuyện về Kostas Sponsas, một người Ikaria bản địa từng mất một chân ở Albania trong chiến tranh, đã mừng sinh nhật tuổi 100 năm 2013.

Kotas chia sẻ bí quyết sống lâu, quên đi tật nguyền là tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, sự cô đơn, buồn bã và căng thẳng. Ngoài ra, Kotas không ăn thực phẩm chiên xào, luôn ngủ đủ giấc (mở cửa sổ khi ngủ), tránh ăn quá nhiều thịt, uống trà thảo dược và dùng vang đỏ trong mỗi bữa ăn.

Eleni Mazari, một đại lý bất động sản địa phương nói về việc gia đình là một phần quan trọng của văn hóa Ikaria, giúp họ sống lâu dài và khỏe mạnh. "Chúng tôi để người thân già cả sống cùng mình. Ở đây cũng có nơi dành riêng cho họ nhưng chỉ là những người đã mất hết gia đình. Thật đáng xấu hổ nếu ở đây có người đưa bố mẹ già đến trại dưỡng lão. Đó cũng có thể là lý do người già sống lâu", Eleni nói.