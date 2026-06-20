Song Hye Kyo lả lơi khoe lưng trần sexy hết cỡ

Song Hye Kyo vẫn luôn khiến dân tình phải "đứng hình" mỗi khi xuất hiện.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn luôn là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám của màn ảnh Hàn khi ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và giữ vững phong độ nhan sắc vạn người mê. Không chỉ ghi điểm với gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng thần thái sang trọng, nữ minh tinh còn khiến công chúng trầm trồ bởi vóc dáng ngày càng cuốn hút.

Mới đây, Song Hye Kyo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại tiệc tối của Guerlain trong thiết kế đầm hai dây đầy quyến rũ. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngọt ngào, khí chất quý phái và phong thái tự tin khiến Song Hye Kyo một lần nữa chứng minh sức hút vượt thời gian của “tường thành nhan sắc” xứ Hàn.

Song Hye Kyo lại khiến cõi mạng chấn động với giao diện lả lơi đầy quyến rũ. (Ảnh: Instagram)

Song Hye Kyo diện một thiết kế tối giản và nữ tính. Nữ diễn viên khoác lên mình bộ váy hai dây tông trắng kem với chất liệu mềm mại, phom dáng bay bổng, khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh cùng đường cong cơ thể mềm mại. Điểm nhấn đặc biệt của trang phục là khoe trọn được tấm lưng trần gợi cảm, tạo nên vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch vốn có của mỹ nhân họ Song. Minh tinh xứ Hàn phối cùng 1 chiếc áo choàng ton sur ton, khoác lả lơi để tăng thêm vẻ sexy, cuốn hút.

Minh tinh đình đám khoe bóng lưng cực phẩm, quyến rũ và mịn màng. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh đó, nhan sắc của ngôi sao đình đám tiếp tục khiến dân tình phải thổn thức. Từ làn da căng mịn, đường nét thanh tú đến thần thái sang trọng đều góp phần tạo nên diện mạo như bị thời gian lãng quên. Mái tóc đen buông xõa tự nhiên, lớp makeup nhẹ nhàng càng làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú, ánh mắt cuốn hút và vẻ đẹp dịu dàng đặc trưng của Song Hye Kyo. Và đúng là biểu tượng sắc đẹp Kbiz, nữ diễn viên chẳng cần tạo hình cầu kỳ vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ khí chất trưởng thành, quyến rũ pha lẫn nét mong manh như một nàng thơ.

Nhan sắc không tì vết của đại sứ Guerlain. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, cũng tại đêm tiệc này, Song Hye Kyo từng khiến mạng xã hội bùng nổ với khoảnh khắc cận mặt đẹp như sản phẩm của công nghệ AI. Từng đường nét trên gương mặt của nữ minh tinh đều được đánh giá là hoàn hảo đến mức siêu thực, thậm chí Suzy cũng phải dành lời cảm thán trước visual đỉnh cao của đàn chị.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn giữ được làn da căng mướt, mịn màng cùng vẻ ngoài trẻ trung khiến nhiều người khó tin vào độ tuổi thật. Gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to trong veo cùng bờ môi đầy đặn tạo nên tổng thể vừa sang trọng, quý phái nhưng vẫn giữ nét ngọt ngào đặc trưng. Những layout makeup trong trẻo càng như cặp bài trùng hoàn hảo giúp nữ diễn viên khoe trọn vẻ đẹp tự nhiên vạn người mê.