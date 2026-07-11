Khi mới hoàn thiện ngôi nhà, tôi từng nghĩ mọi quyết định của mình đều đúng. Nhưng chỉ sau vài năm sử dụng, hàng loạt bất tiện mới dần lộ rõ. Có những thiết kế nhìn rất đẹp trên mạng, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại khiến cuộc sống hàng ngày trở nên phiền toái. Nếu đang chuẩn bị sửa nhà, đây là 10 bài học mà tôi ước mình biết sớm hơn.

Người ta thường nói, sai lầm trong cải tạo nhà là những sai lầm rất đắt. Bởi một món đồ mua nhầm có thể thay được, nhưng một bức tường xây sai, một đường điện đi lệch hay một chiếc tủ đóng không hợp lý có khi phải sống chung hàng chục năm hoặc bỏ thêm rất nhiều tiền để sửa.

Sau ba năm ở trong căn nhà mới, tôi nhận ra có không ít quyết định từng khiến mình rất hài lòng lúc ban đầu, nhưng càng sống càng thấy bất tiện.

Dưới đây là 10 điều khiến tôi tiếc nuối nhất.

1. Điều hòa thổi thẳng vào giường ngủ

Đây có lẽ là sai lầm khiến tôi khó chịu nhất.

Vào mùa hè, luồng gió lạnh phả thẳng vào người khiến tôi thường xuyên bị tê tay chân hoặc đau họng khi ngủ dậy. Mùa đông thì máy sưởi khiến không khí quanh giường trở nên khô hơn.

Nếu được làm lại, tôi sẽ chấp nhận kéo thêm đường ống hoặc đổi vị trí giường để tránh luồng gió trực tiếp.

Nếu nhà đã hoàn thiện, có thể lắp thêm tấm hướng gió để điều chỉnh luồng khí thay vì phải tháo điều hòa.

2. Tủ giày không có khoảng trống để giày đi hàng ngày

Lúc thiết kế, tôi muốn mọi thứ thật gọn gàng nên làm tủ kín hoàn toàn.

Kết quả là mỗi lần về nhà đều phải mở cửa tủ, lấy giày ra rồi cất dép vào. Chỉ sau vài tuần, cả nhà bắt đầu... bỏ luôn giày ngoài cửa vì quá bất tiện.

Một khoảng hở khoảng 18-20cm ở đáy tủ sẽ giải quyết gần như toàn bộ vấn đề này hoặc lắp đặt giỏ kéo trượt cho toàn bộ tủ.

3. Không bố trí ghế ngồi thay giày

Tôi từng nghĩ chiếc ghế thay giày là món đồ "không cần thiết".

Đến khi mỗi ngày đều phải ngồi xổm để xỏ giày, nhất là lúc mang đồ nặng hoặc người lớn tuổi tới chơi, tôi mới thấy mình đã đánh giá thấp sự tiện lợi của nó.

Nếu diện tích nhỏ, hoàn toàn có thể dùng loại ghế gấp gắn tường để tiết kiệm không gian.

4. Chạy theo xu hướng vòi nước màu đen

Trong showroom, những bộ vòi màu đen trông cực kỳ sang trọng.

Nhưng sau vài tháng sử dụng, chúng bắt đầu lộ rõ các vết cặn nước, xà phòng và vết ố. Chỉ cần vài ngày không lau là nhìn cũ đi rất nhiều.

Nếu không có thời gian vệ sinh thường xuyên, các màu xám kim loại hoặc inox mờ sẽ dễ sử dụng hơn nhiều.

5. Chọn chậu rửa đặt nổi trên mặt bàn

Đây là món đồ đẹp nhưng không "hợp đời sống".

Nước rất dễ bắn ra ngoài vì lòng chậu thường nông. Phần tiếp giáp giữa chậu và mặt bàn cũng là nơi dễ bám bẩn, nấm mốc, phải vệ sinh khá vất vả.

Nếu ưu tiên tính thực dụng, chậu liền khối hoặc chậu âm bàn vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.

6. Cố làm phòng tắm khô - ướt trong diện tích quá nhỏ

Phòng tắm của tôi vốn đã hẹp nhưng vẫn lắp vách kính để phân chia khu vực.

Kết quả là mỗi lần bước vào đều thấy chật chội, việc vệ sinh cũng mất thời gian hơn vì kính luôn bám cặn nước.

Với những phòng tắm nhỏ, rèm tắm hoặc vách ngăn gấp đôi khi lại mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn.

7. Làm quá nhiều kệ mở màu tối

Kệ mở nhìn rất đẹp trên ảnh.

Nhưng ở thực tế, chúng là "nam châm hút bụi". Đặc biệt với màu đen hoặc xám đậm, chỉ vài ngày là lớp bụi hiện lên rất rõ.

Nếu vẫn muốn dùng kệ mở, màu gỗ sáng hoặc trắng sẽ dễ giữ vẻ sạch sẽ hơn.

8. Tủ quần áo có quá ít chỗ treo

Khi đóng tủ, tôi nghĩ nhiều ngăn gấp sẽ giúp chứa được nhiều đồ hơn.

Thực tế, việc gấp rồi xếp quần áo vừa mất thời gian vừa khiến tủ nhanh lộn xộn. Trong khi đó, phần lớn quần áo sử dụng hằng ngày lại phù hợp để treo hơn.

Nếu thiết kế lại, tôi sẽ dành nhiều diện tích hơn cho thanh treo thay vì chia quá nhiều đợt.

9. Chọn gạch màu tối cho căn hộ nhỏ

Đây là sai lầm khiến cả không gian trở nên nặng nề.

Trong cửa hàng, dưới hệ thống đèn chiếu sáng, gạch màu tối trông rất sang. Nhưng khi về nhà, đặc biệt ở những căn hộ không nhiều ánh sáng tự nhiên, chúng khiến không gian tối và bí hơn đáng kể.

Nếu diện tích nhà không lớn, gạch màu sáng vẫn là lựa chọn an toàn và giúp căn nhà có cảm giác rộng rãi hơn.

10. Làm các loại tủ quá sâu

Không phải chiếc tủ nào cũng nên sâu 60cm.

Những chiếc tủ ở lối vào hoặc tủ chứa đồ nếu quá sâu sẽ khiến đồ vật phía trong gần như bị "lãng quên". Mỗi lần cần lấy phải thò tay rất sâu hoặc lục tung mọi thứ.

Độ sâu khoảng 35-40cm thường đã đủ cho phần lớn nhu cầu lưu trữ. Nếu tủ đã đóng quá sâu, có thể lắp thêm ngăn kéo ray trượt để tận dụng không gian hiệu quả hơn.

Nhà đẹp chưa chắc đã dễ sống

Sau ba năm trải nghiệm, tôi nhận ra một điều khá thú vị: nhiều thiết kế được chia sẻ rất nhiều trên mạng thực sự đẹp khi chụp ảnh, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với sinh hoạt hàng ngày.

Một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải có những món nội thất đắt tiền hay chạy theo xu hướng mới nhất. Quan trọng hơn là mỗi chi tiết đều phục vụ đúng nhu cầu của người sử dụng, giúp việc nấu ăn, nghỉ ngơi, dọn dẹp hay cất giữ đồ đạc trở nên thuận tiện hơn.

Nếu đang chuẩn bị cải tạo nhà, hãy dành thêm thời gian để nghĩ về cách mình sẽ sử dụng không gian trong 5-10 năm tới, thay vì chỉ tập trung vào vẻ đẹp ban đầu. Đó có thể là khoản đầu tư giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí và công sức sửa chữa về sau.