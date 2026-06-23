Son Ye Jin - Hyun Bin mải chụp ảnh cho nhau không trông chừng con để bé làm 1 việc gây nhức nhối

Clip có sự xuất hiện của Son Ye Jin và cậu con trai 3 tuổi vừa trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin mới đây đã cùng cậu con trai 3 tuổi đi du lịch nghỉ dưỡng dài ngày. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên họ Son vừa chia sẻ tới người hâm mộ loạt clip cùng hình ảnh từ kỳ nghỉ xả hơi của gia đình mình.

Trong đó, 1 đoạn video có sự xuất hiện của Son Ye Jin cùng quý tử nhỏ (Kim Woo Jin) bỗng lọt tầm ngắm và được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn trực tuyến. Trong clip, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh mải mê tạo dáng hài hước, nhí nhảnh trước ống kính của ông xã. 2 vợ chồng mải chụp ảnh cho nhau mà đã quên mất việc phải trông chừng cậu con trai 3 tuổi đang chơi gần đó. Nhân lúc bố mẹ lơ đễnh không để ý tới mình, bé Kim Woo Jin đang đi chân trần đã lao nhanh thoăn thoắt ra nghịch cát trên bãi biển giữa trời nắng nóng như đổ lửa.





Son Ye Jin - Hyun Bin mải mê chụp ảnh cho nhau mà không kịp nhận ra rằng cậu con trai 3 tuổi đã đi chân trần ra nghịch cát giữa trời nắng chang chang từ bao giờ. Ảnh: X

Nhìn chung, phần đông khán giả không phản ứng gay gắt khi xem đoạn clip nói trên. Nhiều người dùng mạng còn thông cảm với vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin vì tầm tuổi như Kim Woo Jin thường các bé rất hiếu động, đến mức cha mẹ không thể lúc nào cũng trông chừng kỹ được con mình. Hơn nữa, hành động của con trai Son Ye Jin trong clip cũng không gây nguy hiểm gì. Không ít ý kiến còn nhấn mạnh, tầm tuổi này hãy cứ để Kim Woo Jin được chơi những gì mình muốn miễn là không gây tổn hại cho bản thân và người khác, có như vậy bé mới có thể phát triển 1 cách toàn diện và tự nhiên.

Cũng trong chuyến du lịch mới đây, bé Kim Woo Jin đã gây sốt khi hái hoa tặng cho mẹ. Đáng nói, hình ảnh này gợi nhớ tới khoảnh khắc định mệnh khi Hyun Bin tặng hoa cho Son Ye Jin ngày trước, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến con trai Son Ye Jin - Hyun Bin tái hiện lại khung hình định mệnh của bố mẹ: “Bé nó mới 3 tuổi mà đã biết tặng hoa cho phái đẹp rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao”, “Thế này lớn lên chắc sát gái lắm đây” ,...

Con trai 3 tuổi tái hiện lại hình ảnh Hyun Bin tặng hoa cho Son Ye Jin, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh: X

Bên cạnh đó, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin còn khiến công chúng ngạc nhiên trước chiều cao vượt trội so với lứa tuổi của mình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng em bé này phải tầm 4-5 tuổi rồi.

Cũng trong chuyến du lịch gia đình mới đây, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin gây sốt vì sở hữu vóc dáng cao ráo hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Ảnh: IGNV

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong suốt những năm qua. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Con trai của cặp đôi vàng cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver