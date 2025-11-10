Sợi trắng trong đầu tôm có phải ký sinh trùng?

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây là một hiểu nhầm phổ biến.

Theo các nhà khoa học, sợi trắng này không phải ký sinh trùng. Đó thực chất là ống dẫn tinh của tôm đực, cấu tạo từ tuyến sinh dục và thành phần chủ yếu là protein. Khi tôm còn non, cấu trúc này gần như trong suốt. Khi tôm trưởng thành dưới tác động của hormone, nó chuyển sang màu trắng đục. Ở tôm cái, phần tương ứng sẽ là buồng trứng, thường có màu cam đỏ.

Thực tế, các loại tôm cá, đặc biệt là tôm cá nước ngọt, có thể mang ký sinh trùng như sán lá gan hay sán phổi. Tuy vậy, nếu chế biến kỹ, đun chín hoàn toàn, vi khuẩn, virus và cả ký sinh trùng đều bị tiêu diệt, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng.

Các bác sĩ lưu ý thêm trong chế biến thủy hải sản, cần phân biệt dao thớt chế biến đồ sống và đồ chín. Sau khi xử lý tôm cá, nhất là tôm cá nước ngọt, nên rửa sạch dụng cụ ngay, tránh nguy cơ nhiễm chéo và đảm bảo an toàn thực phẩm trong gia đình.

Ngoài ra, nhiều người còn thắc mắc về chỉ đen trên thân tôm là gì?

Khi bạn cầm một con tôm lên và quan sát kỹ phần lưng, sẽ thấy một sợi chỉ màu đen kéo dài từ đầu đến đuôi, đó chính là "chỉ tôm". Sau khi nấu chín, sợi chỉ này càng trở nên rõ ràng hơn. Thực chất, đó chính là đường tiêu hóa của tôm, tương tự như ruột của con người, bên trong chứa thức ăn chưa tiêu hóa hết, vi khuẩn và các chất thải trao đổi chất.

Nếu không loại bỏ chỉ tôm mà ăn luôn cả phần này, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu về mặt tâm lý, chưa kể nếu con tôm sống trong môi trường nước bị ô nhiễm thì rất có thể chỉ tôm còn chứa các chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu tôm được nuôi trong môi trường nước sạch, tươi sống và được chế biến bằng nhiệt độ cao như chiên hoặc kho, thì vi khuẩn trong chỉ tôm đã bị tiêu diệt, không gây nguy hại đến sức khỏe. Hiện nay, phần lớn tôm được bán trên thị trường là tôm nuôi công nghiệp, với điều kiện vệ sinh và môi trường được kiểm soát khá nghiêm ngặt, nên nhìn chung khá sạch. Trong những trường hợp này, dù không lấy chỉ tôm thì sau khi nấu cũng không thấy mùi lạ hay cảm giác lợn cợn khi ăn.

Tuy nhiên, nếu là tôm sống trong môi trường tự nhiên (tôm sông, tôm biển đánh bắt) thì lại khác, vì môi trường sống của chúng không thể đảm bảo, dễ tồn đọng nhiều chất bẩn trong chỉ tôm. Lúc này, nên loại bỏ để đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, nếu bạn ăn tôm sống hoặc tái (ví dụ sashimi tôm), việc lấy chỉ là điều bắt buộc, vì vi khuẩn trong chỉ tôm chưa bị tiêu diệt bằng nhiệt, rất dễ gây đau bụng, tiêu chảy nếu ăn phải.

Nguồn và ảnh: QQ