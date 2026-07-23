'Soi dòng tiền' PNJ giữa khủng hoảng kim cương: Hơn 3.500 tỷ đến từ đâu?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bức tranh này được hình thành chủ yếu nhờ giải phóng hàng tồn kho.

Lý do dòng tiền tăng mạnh

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo quý I/2026 của PNJ là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 3.500 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 230 tỷ đồng. Nếu nhìn vào con số này, có thể thấy khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khi bóc tách báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phần lớn mức cải thiện không đến từ sự thay đổi của lợi nhuận mà đến từ biến động vốn lưu động.

Hàng tồn kho của PNJ quý I/2026 giảm so với cuối năm 2025.

Trong quý I, hàng tồn kho giảm tới hơn 2.420 tỷ đồng, trở thành yếu tố đóng góp lớn nhất vào dòng tiền kinh doanh. Các khoản phải thu cũng giảm gần 50 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp thu hồi thêm tiền mặt. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải chi hơn 610 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 50 tỷ đồng tiền lãi vay.

Điều này cho thấy, dòng tiền quý I chịu ảnh hưởng đáng kể từ việc thu hồi vốn đang nằm trong hàng tồn kho. Đây là nguồn cải thiện mang tính chu kỳ vốn lưu động, không phải yếu tố có thể lặp lại liên tục nếu tốc độ giải phóng tồn kho chậm lại hoặc nhu cầu bổ sung hàng hóa tăng lên.

Đến ngày 31/3/2026, hàng tồn kho của PNJ vẫn ở mức hơn 13.460 tỷ đồng, dù đã giảm khoảng 15% so với cuối năm trước. Khoản mục này tiếp tục là tài sản lớn nhất trên bảng cân đối kế toán và phản ánh lượng vốn đáng kể vẫn đang nằm trong hàng hóa.

Tiền gửi ngân hàng tăng, nhưng...

Nguồn tiền tạo ra trong quý được PNJ phân bổ vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nhiều hơn là giữ dưới dạng tiền mặt.

Theo báo cáo, doanh nghiệp đã chi hơn 2.990 tỷ đồng để cho vay và mua các công cụ nợ, đồng thời thu hồi khoảng 1.470 tỷ đồng, khiến dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm gần 1.490 tỷ đồng.

Đến cuối quý I, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.586 tỷ đồng, trong đó 3.487 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 923 tỷ đồng, tăng so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với quy mô hàng tồn kho hơn 13.461 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy phần lớn tài sản thanh khoản của PNJ nằm ở các khoản tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư tài chính, thay vì tiền mặt có thể sử dụng ngay. Nếu doanh nghiệp phát sinh nhu cầu sử dụng lượng tiền lớn trong thời gian ngắn, khả năng đáp ứng sẽ phụ thuộc vào việc đáo hạn các khoản tiền gửi hoặc thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn.

Một điểm cần lưu ý khác là toàn bộ bức tranh tài chính này được ghi nhận tại thời điểm 31/3/2026, tức trước khi những tranh luận liên quan đến chính sách thu mua lại kim cương của PNJ xuất hiện trong tháng 7. Do đó, báo cáo quý I chưa phản ánh những biến động mới về nhu cầu khách hàng bán lại sản phẩm, cũng như tác động nếu doanh nghiệp phải dành thêm nguồn lực cho hoạt động mua lại hoặc điều chỉnh chính sách quản trị hàng tồn kho.

Trong thư phát hành ngày 21/7, PNJ cho biết nhu cầu khách hàng bán lại trang sức tăng đột biến trong bối cảnh thị trường biến động. Doanh nghiệp triển khai giải pháp quản trị thanh khoản tạm thời để giao dịch mua lại diễn ra trật tự và hoạt động kinh doanh duy trì ổn định. Không chỉ kim cương, các sản phẩm vàng, bạc khác cũng được PNJ giãn tiến độ thanh toán thành 4 tháng khi thu mua lại từ khách hàng.