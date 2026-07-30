Soi cận cảnh Kia Seltos 2026 mở bán gần Việt Nam: Ngoại thất hầm hố với ngôn ngữ thiết kế mới, kích thước gia tăng đáng kể, nội thất ngập tràn công nghệ

Kia Seltos 2026 được mở bán tại Indonesia với 3 phiên bản, giá bán quy đổi dao động 522,4-682 triệu đồng.

Kia Seltos 2026 chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia. Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) là nơi diễn ra màn giới thiệu mẫu SUV mới này. Thế hệ thứ hai của Seltos mở bán tại Indonesia sau khi ra mắt toàn cầu khoảng 7 tháng. Xe được cung cấp với 3 phiên bản.

Kia Seltos 2026 tại GIIAS. Ảnh: Paultan

Kia Seltos 2026 có gì đặc biệt?

Seltos mới sở hữu nền tảng K3 hiện đại và vững chắc hơn. Kích thước tổng thể của xe lớn hơn hẳn so với thế hệ cũ. Cụ thể, chiều dài của xe nay đạt mức 4.460 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Ở thế hệ trước, Seltos có kích thước tổng thể 4.365 x 1.800 x 1.645 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.610 mm.

Kia Seltos 2026 thay đổi hoàn toàn kiểu dáng bên ngoài. Ảnh: Paultan

Nhìn chung, diện mạo của mẫu Seltos nay mang đậm ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" giống nhiều mẫu xe của nhà Kia. Phần thân xe trông rất vuông vức, nam tính và vô cùng cứng cáp. Ở phần đầu, hệ thống đèn pha kiểu "Star Map" tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ. Bên hông, tay nắm cửa của chiếc SUV này có thiết kế dạng chìm giúp tối ưu khí động học. Ở phía sau, đèn hậu dọc nối liền nhau giúp phần đuôi trông nổi bật hơn đời cũ.

Bên trong, Seltos tiếp nối các mẫu xe Kia gần đây bằng việc trang bị 3 màn hình trên bảng điều khiển, bao gồm một màn hình hiển thị thông tin 12,3 inch, một màn hình nhỏ hơn dành cho điều khiển điều hòa và một màn hình cảm ứng thông tin giải trí trung tâm 12,3 inch. Các nút điều khiển vật lý bên dưới các cửa gió giữa cho phép người lái truy cập các chức năng cụ thể mà không cần phải thao tác trên màn hình cảm ứng.

Không gian nội thất Kia Seltos 2026. Ảnh: Paultan

Cả 3 phiên bản Seltos mới đều sử dụng chung một khối động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên Gamma II. Xe trang bị hộp số vô cấp thông minh IVT. Khối động cơ này sản sinh công suất 113,4 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 144 Nm.

Chi tiết trang bị các phiên bản Kia Seltos 2026

Đầu tiên, phiên bản Trendy sử dụng bộ mâm hợp kim Crystal Cut 17 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp 215/60. Xe trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn pha LED dạng chóa phản xạ. Nội thất có màn hình hiển thị thông tin đa chức năng 4,2 inch và màn hình giải trí 8 inch, ghế bọc kết hợp vải và da nhân tạo, điều hòa chỉnh tay. Về tính năng an toàn, Seltos Trendy có 6 túi khí, giám sát áp suất lốp, cảm biến lùi và camera lùi.

Khối động cơ 1.5L trên Seltos mới. Ảnh: Paultan

Tiếp đến, bản tầm trung Seltos Prestige+ ADAS sử dụng chất liệu bọc ghế giả da, ghế lái chỉnh điện, ghế trước có tính năng thông gió, điều hòa hai vùng, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch cũng như cảm biến đỗ xe phía trước. Như tên gọi, phiên bản này đi kèm với các hệ thống ADAS. Bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và khởi hành tự động, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường và bám đuôi, tránh va chạm điểm mù, giới hạn tốc độ thủ công và cảnh báo người ngồi phía sau.

Phiên bản cao cấp nhất là GT Line. Phiên bản này nâng cấp lên mâm xe 18 inch Sporty Crystal Cut, đi kèm lốp 215/55, đèn pha LED có gương cầu hỗ trợ, đèn sương mù LED phía trước, cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc không dây, gạt mưa tự động, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, camera toàn cảnh và tính năng quan sát điểm mù tích hợp trên màn hình tốc độ khi bật đèn báo rẽ.

Xe có 2 tùy chọn cỡ mâm tùy theo phiên bản. Ảnh: Paultan

Kia Seltos 2026 được bán với các màu trắng Glacier White Pearl, bạc Ivory Silver Gloss, đen Aurora Black Pearl, xanh rêu Morning Haze, xám Gravity Gray hoặc đỏ Magma Red, mỗi phiên bản có kiểu ghế ngồi và phối màu hai tông riêng biệt. Giá bán của Seltos 2026 dao động 359-469 triệu IDR, tương đương 522,4-682 triệu đồng.