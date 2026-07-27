Sốc: Nam diễn viên đột ngột tử vong ở nhà riêng chưa rõ nguyên nhân, 1 ngày trước đó còn đi quay phim

Công chúng bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của nam thần thanh xuân đình đám.

Tối 26/7, tờ 163 đưa tin, nam diễn viên đình đám Vương Khải (tên thật là Vương Kiến Long, đóng phim Thiên Thần Tuyết) vừa đột ngột qua đời ở nhà riêng không rõ nguyên nhân. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Được biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại căn hộ nơi Vương Khải sinh sống thuộc quận Đại An, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tại đây, lực lượng chức năng xác định tài tử Thiên Thần Tuyết đã tử vong. Cảnh sát vẫn đang gấp rút tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thần màn ảnh.

Nam thần thanh xuân Vương Khải (tên thật là Vương Kiến Long) đột ngột qua đời chưa rõ nguyên nhân ở tuổi 44. Ảnh: 163

Thông tin Vương Khải qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ, bởi lẽ cách đây đúng 1 ngày, anh vẫn đi quay phim như thường lệ. Theo đó, vào ngày 25/7, Vương Khải vừa hoàn thành lịch quay và rời khỏi đoàn làm phim Bách Vị Nhân Sinh với trạng thái hoàn toàn bình thường. Thế nhưng tới ngày 26/7, anh được phát hiện trong tình trạng đã tử vong. Cùng ngày, đoàn làm phim vốn dĩ vẫn bố trí lịch quay bình thường cho Vương Khải, tuy nhiên, ngay trước giờ bắt đầu ghi hình thì đột ngột nhận được tin dữ về nam nghệ sĩ.

Hiện, ekip Bách Vị Nhân Sinh cho biết sẽ khẩn trương điều chỉnh lịch quay, đồng thời hỗ trợ gia đình Vương Khải lo liệu hậu sự. Phía đoàn phim cũng gửi lời tri ân dành cho nam diễn viên: “Cảm ơn Vương Khải vì tất cả những đóng góp của anh cho Bách Vị Nhân Sinh. Chúng tôi cũng hy vọng gia đình sẽ nén đau thương”.

1 ngày trước khi đột ngột qua đời, Vương Khải vẫn tham gia ghi hình bình thường. Ảnh: 163

Vương Khải sinh năm 1982, có tên thật là Vương Kiến Long, đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng tỏa sáng ở dòng phim thần tượng, trở thành chàng trai trong mộng của nhiều thiếu nữ nhờ vai nam phụ si tình, luôn âm thầm bảo vệ nữ chính trong bộ phim gây sốt 1 thời Hoa Oải Hương. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm Thiên Thần Tuyết, Vươn Tới Các Vì Sao, Tiệm Cầm Đồ Số 8,... Nhờ hàng loạt vai diễn ấn tượng, Vương Khải đã trở thành 1 gương mặt quen thuộc trong thời kỳ hoàng kim của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 2011, anh chính thức đổi nghệ danh thành Vương Khải như hiện tại, và kể từ đó tới nay liên tục ghi dấu ấn qua các bộ phim khung giờ vàng ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc), trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm Bách Vị Nhân Sinh.

Tên tuổi của Vương Khải gắn liền với hàng loạt bộ phim thần tượng ăn khách hồi đầu thập niên 2000. Ảnh: 163



